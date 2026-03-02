Арестовано недвижимое и движимое имущество на общую сумму 7,4 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемые, будучи работниками строительной компании, обманули добросовестных граждан путем двойных продаж квартир в ЖК «Qyran», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Работники от имени ТОО «International Invest Company IIC» под предлогом продажи недвижимого имущества демонстрировали макеты, технические паспорта и документы, подтверждающие право реализации недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной стоимости.

Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договора бронирования, соглашения о задатке, предварительные договора, которые не подлежали государственной регистрации.

Обманутые покупатели вносили оплату наличными и переводили на счета подозреваемых. В результате преступных действий работников компании ущерб составил более 8 млрд тенге.

«С санкции суда наложен арест на недвижимое и движимое имущество на общую сумму 7,4 млрд тенге. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», в отношении четвертого избран «залог». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – проинформировали в надзорном органе.

