Сотрудники судебной системы активно изучают казахский язык в СКО

Изучая государственный язык, представители судебной системы совершенствуют свои профессиональные навыки
В Северо-Казахстанской области активизировалась работа по совершенствованию знаний государственного языка сотрудниками судебной системы. Ряд мероприятий, направленных на развитие юридической терминологии и повышение уровня делопроизводства на казахском языке, объединил специалистов различных судов региона.
Одним из ключевых событий стал конкурс, организованный Северо-Казахстанским областным судом. Целью мероприятия стали выявление наиболее компетентных сотрудников в области владения юридической терминологией на государственном языке и совершенствование навыков коммуникации внутри коллектива.
Модератором конкурса выступил судья специализированного административного суда Петропавловска Дархан Бейсов. Он подчеркнул важность таких мероприятий для укрепления профессионального уровня сотрудников, улучшения процессов коммуникации коллектива.
Председатель областного суда Ербол Жангазин отметил, что юридическая терминология постоянно эволюционирует, поэтому молодое поколение специалистов должно активно включаться в процесс изучения. Он пожелал всем участникам удачи и отметил, что молодое поколение – это опора государства, и будущее страны, в которой уважают и берегут родной язык, несомненно, будет светлым.
В составе конкурсной комиссии наряду с Ерболом Жангазиным участвовали судья областного суда – координатор по вопросам применения и развития государственного языка Сауле Садыкова и исполняющий обязанности руководителя департамента судебной администрации Арман Мусаев.
Конкурс, состоящий из трех этапов, позволил участникам продемонстрировать ораторские навыки, обширный словарный запас и высокий уровень знания юридической терминологии на государственном языке.
По итогам мероприятия первое место заняла команда специализированного следственного суда Петропавловска в лице главного специалиста суда Талгата Ахметова и судебного пристава Руслана Какимова.
Обладателем второго места стала команда суда № 2 Петропавловска в составе главных специалистов – секретарей судебного заседания Асельхан Сапаровой и Айжан Бактыбаевой.
Третье место заняла команда специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области, состоящая из главных специалистов – секретарей судебного заседания Махаббат Тлеужановой и Динары Айбасовой.
Все участники получили памятные призы, а организаторы выразили надежду на то, что подобные конкурсы станут традицией.
Параллельно с конкурсом в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних прошел «круглый стол» на тему «Расширение сферы применения государственного языка». Участие в обсуждении приняли представители прокуратуры, органов опеки и попечительства, а также сотрудники отдела образования Петропавловска.
Открывая мероприятие, руководитель администратора специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области Нурикамал Иманбекова подчеркнула значимость государственного языка в правовой системе, а главный специалист Жулдыз Туренова представила статистику дел, рассмотренных на казахском языке. В ходе встречи обсуждались проблемы подачи исков и процессуальных документов на государственном языке, что вызвало оживленный диалог среди участников.
В Уалихановском районном суде также провели семинар на тему «Применение государственного языка», в рамках которого обсуждались вопросы повышения качества административных документов. В мероприятии приняли участие прокурор, сотрудники отдела полиции и сельского округа.
Исполняющая обязанности председателя районного суда Алия Акшалова акцентировала внимание на том, что органы полиции должны активнее внедрять государственный язык в свои рабочие процессы и его развитию призваны способствовать все госорганы, которые работают с населением. Она обозначила также необходимость улучшения качества поступающих в суд документов на государственном языке.
Участники семинара сошлись во мнении, что реализация данных инициатив требует системного подхода.
Мероприятия, прошедшие в Северо-Казахстанской области, продемонстрировали высокий интерес к развитию государственного языка в судебной системе. Конкурсы и дискуссии способствуют профессиональному росту сотрудников, укрепляют связь с культурными и языковыми традициями страны. Участники выразили надежду, что подобная работа станет основой для дальнейшего совершенствования всех аспектов юридической деятельности.
В заключение напомним, что казахский язык, будучи государственным языком Республики Казахстан, играет ключевую роль в судопроизводстве страны. В соответствии со статьей 14 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан судопроизводство по гражданским делам осуществляется на казахском языке и наравне с ним официально используется русский язык. Язык судопроизводства определяется судом в зависимости от языка, на котором подано исковое
заявление. Если истец не владеет языком, на котором подан иск, суд по его письменному ходатайству может изменить язык судопроизводства, учитывая мнение ответчика.