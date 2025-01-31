Сотрудники судебной системы активно изучают казахский язык в СКО

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Северо-Казахстанской облас­ти активизировалась работа по совершенствованию знаний государственного языка сотрудниками судебной системы. Ряд мероприятий, направленных на развитие юридической терминологии и повышение уровня делопроизводства на казахском языке, объединил специалистов различных судов региона.

Одним из ключевых событий стал конкурс, организованный Северо-Казахстанским областным судом. Целью мероприятия стали выявление наиболее компетентных сотрудников в области владения юридической терминологией на государственном языке и совершенствование навыков коммуникации внутри коллектива.

Модератором конкурса выс­тупил судья специализированного административного суда Петропавловска Дархан Бейсов. Он подчеркнул важность таких мероприятий для укрепления профессионального уровня сот­рудников, улучшения процессов коммуникации коллектива.

Председатель областного суда Ербол Жангазин отметил, что юридическая терминология постоянно эволюционирует, поэтому молодое поколение специалистов должно активно включаться в процесс изучения. Он пожелал всем участникам удачи и отметил, что молодое поколение – это опора государства, и будущее страны, в которой уважают и берегут родной язык, несомненно, будет светлым.

В составе конкурсной комиссии наряду с Ерболом Жангазиным участвовали судья областного суда – координатор по вопросам применения и развития государственного языка Сауле Садыкова и исполняющий обязанности руководителя департамента судебной администрации Арман Мусаев.

Конкурс, состоящий из трех этапов, позволил участникам продемонстрировать ораторские навыки, обширный словарный запас и высокий уровень знания юридической терминологии на государственном языке.

По итогам мероприятия первое место заняла команда специализированного следственного суда Петропавловска в лице главного специалиста суда Талгата Ахметова и судебного пристава Руслана Какимова.

Обладателем второго места стала команда суда № 2 Петропавловска в составе главных специалистов – секретарей судебного заседания Асельхан Сапаровой и Айжан Бактыбаевой.

Третье место заняла команда специализированного меж­районного экономического суда Северо-Казахстанской области, состоящая из главных специалистов – секретарей судебного заседания Махаббат Тлеужановой и Динары Айбасовой.

Все участники получили памятные призы, а организаторы выразили надежду на то, что подобные конкурсы станут традицией.

Параллельно с конкурсом в специализированном меж­районном суде по делам несовершеннолетних прошел «круг­лый стол» на тему «Расширение сферы применения государственного языка». Участие в обсуж­дении приняли представители прокуратуры, органов опеки и попечительства, а также сот­рудники отдела образования Петропавловска.

Открывая мероприятие, руководитель администратора специализированного меж­районного суда по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области Нурикамал Иманбекова подчеркнула значимость государственного языка в правовой системе, а главный специалист Жулдыз Туренова представила статистику дел, рассмотренных на казахском языке. В ходе встречи обсуждались проблемы подачи исков и процессуальных документов на государственном языке, что вызвало оживленный диалог среди участников.

В Уалихановском районном суде также провели семинар на тему «Применение государственного языка», в рамках которого обсуждались вопросы повышения качества административных документов. В мероприятии приняли участие прокурор, сотрудники отдела полиции и сельского округа.

Исполняющая обязанности председателя районного суда Алия Акшалова акцентировала внимание на том, что органы полиции должны активнее внедрять государственный язык в свои рабочие процессы и его развитию призваны способствовать все госорганы, которые работают с населением. Она обозначила также необходимость улучшения качества пос­тупающих в суд документов на государственном языке.

Участники семинара сошлись во мнении, что реализация данных инициатив требует системного подхода.

Мероприятия, прошедшие в Северо-Казахстанской области, продемонстрировали высокий интерес к развитию государственного языка в судебной системе. Конкурсы и дискуссии способствуют профессиональному росту сотрудников, укрепляют связь с культурными и языковыми традициями страны. Участники выразили надежду, что подобная работа станет основой для дальнейшего совершенствования всех аспектов юридической деятельности.

В заключение напомним, что казахский язык, будучи государственным языком Республики Казахстан, играет ключевую роль в судопроизводстве страны. В соответствии со статьей 14 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан судопроизводство по гражданским делам осуществляется на казахском языке и наравне с ним официально используется русский язык. Язык судопроизводства определяется судом в зависимости от языка, на котором подано исковое

заявление. Если истец не владеет языком, на котором подан иск, суд по его письменному ходатайству может изменить язык судопроизводства, учитывая мнение ответчика.