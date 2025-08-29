В мероприятии приняли участие более 300 представителей центральных и местных государственных органов, заместители акимов областей, руководители региональных управлений, акимы районов, депутаты маслихатов, а также эксперты в области социальной политики и финансов.

Цель мероприятия – обсуждение механизмов рационального и результативного использования государственных средств в сферах образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты, туризма и спорта, а также внедрение цифровых решений на местах. Пленарное заседание открыл заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев. Он подчеркнул, что основная цель оптимизации – обеспечение адресности и справедливости социальной помощи.

– Государство продолжает уделять значительное внимание со­циальной сфере: более 40 процентов расходов республиканского бюджета традиционно направляется­ на поддержку граж­дан. Важно, чтобы государственная поддержка доходила до тех граждан, кто в ней действительно нуждается, – добавил вице-премьер.

В ходе мероприятия рассмотрены факты нецелевого использования социальных выплат, выявленного Высшей аудиторской палатой и профильными министерствами. Примеры включают получение пособий лицами, не имеющими на это законных оснований; случаи мошенничества при назначении выплат по безработице и декретным; нецелевое использование средств ЕНПФ, направляемых на стоматологические услуги; предос­тавление льгот обеспеченным семьям при назначении школьного питания и адрес­ной социальной помощи.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 августа 2025 года на учете состоят 429 тыс. безработных граждан. Для выплаты пособий по безработице в Государственном фонде социального страхования предусмотрено 127 млрд тенге. Вместе с тем выявлены факты, когда данная помощь получалась людьми, фактически не относящимися к категории нуждающихся. Особое внимание уделено региональной практике использования бюджетных средств. Было отмечено, что часть выплат и льгот устанавливается решениями местных маслихатов, и в ряде случаев это приводит к значительным расходам из местных бюджетов. В этой связи акиматам рекомендовано провести ревизию соответствующих социальных выплат и сосредоточить средства на адресной поддержке малообеспеченных семей, а сэкономленные средства направлять на решение социальных нужд региона.

– Все социальные выплаты, гарантированные Конституцией, будут выплачиваться гражданам в полном объеме и без сокращений. Оптимизация направлена исключительно на искоренение злоупотреблений и повышение адресности социальной помощи. Экономия средств позволит усилить поддержку действительно нуждающихся граждан, – обратился к делегатам заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев.

Вице-премьер добавил, что большую работу в направлении оптимизации социальных расходов провела Кызылординская область. В регионе проведен комплексный анализ средств, выделяемых на финансирование частных детских садов, школ, а также программы «Артспорт», грантов и др. В результате выявлены неэффективные расходы, что позволило сэко­номить порядка 100 млрд тенге. Сэкономленные ресурсы были направлены на решение приоритетных со­циальных задач региона, включая поддержку малообеспеченных семей и развитие социальной инфраструктуры.

Аким области Нурлыбек Налибаев поделился с делегатами опытом, который может быть применен и в других регионах страны. Участники семинара выразили готовность адаптировать и внедрять лучшие практики Кызылординской области, учитывая специфику местных бюджетов и социальные потребности населения.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова поделилась конкретными мерами и опытом оптимизации социальных расходов центральных госорганов.

– Социальная сфера всегда была и остается одним из ключевых прио­ритетов государства. За пос­ледние годы объем социальных расходов значительно увеличился,­ и в дальнейшем планируется сохранять высокие темпы их роста. Однако важно не только поддерживать финансирование, но и повышать эффективность каждой меры государственной поддержки. Главная наша цель – сделать систему социальной защиты более справедливой и эффективной. В 2024 году на социальную сферу было направлено свыше 6,1 триллиона тенге, и необходимо, чтобы эти средства работали максимально результативно – помогали именно тем семьям, которые реально находятся в трудной жизненной ситуации, – отметила Светлана Жакупова.

Как сообщает пресс-служба руководителя Правительства, участникам семинара поручено активизировать разъяснительную работу среди населения, уделяя особое внимание доведению информации о неизменности конституционно гарантированных социальных выплат и справедливом перерас­пределении бюджетных ресурсов.

В свою очередь Правительство продолжит системную работу по повышению адресности и проз­рачности социальных расходов. Все предложения и рекомендации, озвученные в ходе республиканского семинара в Кызылорде, будут учтены при разработке национальных программ и планов, а также интегрированы в работу центральных и местных органов власти. Главная задача – обеспечить эффективное использование каждого бюджетного тенге в интересах граждан страны.