Социологи изучили, какие семьи становятся богаче

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.

Многие считают материальный достаток главной составляющих счастья. В одной из прошлых научных работ авторы пришли к выводу, что для богатства и успеха важны не только талант и упорство, но и удачное стечение обстоятельств. В другом исследовании ученые на основе данных о миллионах пользователей соцсети заключили, что друзья детства способны повлиять на уровень доходов во взрослом возрасте.

Группа социологов из Германии и Норвегии решала рассмотреть другой аспект и выяснить, как определенные изменения в семье, такие как потеря родителей, появление детей и внуков, а также время этих событий, отражаются на богатстве, накопленном человеком в течение жизни.

В основу их работы, статья о которой вышла в журнале Social Forces, легли данные о норвежцах 1953 года рождения из национальной системы учета населения. В финальную выборку вошли почти 48 тысяч человек. Об их финансовом благополучии ученые судили по сведениям из налогового реестра Норвегии, рассмотрев уровень доходов с 1993 по 2017 годы, то есть за период, охвативший возрастной отрезок от 40 до 64 лет.

С помощью методов статистического анализа исследователи установили, что больше всего богатства накапливали люди, которые позже теряли родителей (в среднем в 60 лет), в более старшем возрасте заводили детей (в среднем в 28 лет) и позднее становились бабушками или дедушками (в среднем в 60 лет).

Хуже всего дела с увеличением благосостояния обстояли у тех, чьи семьи включали живых представителей четырех поколений (дети, родители, дедушки/бабушки, прадеды и прабабки). При этом раннее появление детей и внуков оказалось единственной из рассмотренных моделей, в которой уровень богатства снижался в долгосрочной перспективе.

Наиболее высокие и стабильные показатели благосостояния за весь период наблюдения исследователи обнаружили у норвежцев с живыми членами семьи трех поколений и более поздними изменениями в семейной структуре.

Ранее ученые из Стокгольмского университета (Швеция) опровергли стереотип, гласящий, что обеспеченные люди с большей осторожностью подходят к планированию семьи и обычно «позволяют» себе завести не более одного-двух детей. Их исследование показало, что в семьях с самыми высокими доходами детей обычно больше.