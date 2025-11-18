Совбез ООН поддержал план Трампа по сектору Газа

Принятая Совбезом ООН резолюция поддерживает план США по созданию международных сил для стабилизации в секторе Газа и "Совета мира", который возглавит Дональд Трамп

Фото: Manuel Elias/Xinhua/IMAGO

Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. 13 из 15 членов СБ проголосовали в понедельник, 17 ноября, за предложение Вашингтона. Россия и Китай воздержались, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

План предусматривает создание международных сил для стабилизации в секторе и разоружение движения ХАМАС. Кроме того, предполагается создание переходной палестинской администрации.

Перед голосованием Израиль высказал критику в связи с упоминанием в резолюции "надежного пути к самоопределению палестинского народа и созданию палестинского государства".

Принятие резолюции стало редким прорывом для Совбеза ООН, члены которого в последние годы занимали полярные позиции по ближневосточному вопросу. Такой исход голосования сигнализирует, что мирный процесс на Ближнем Востоке получает все большую международную поддержку, констатировало агентство dpa. Текст резолюции несколько раз пересматривался в ходе напряженных переговоров, напомнило агентство AFP.

ХАМАС тоже раскритиковала резолюцию, заявив, что "возложение на международные силы задач и функций внутри сектора Газа, включая разоружение, лишает их нейтралитета и превращает их в сторону конфликта". Позицию группировки передает агентство Reuters.

Ранее принять американскую резолюцию призвали страны G7, а также ближневосточные союзники Вашингтона: Катар, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Иордания, Турция.

"Поздравляю весь мир с невероятным голосованием Совбеза ООН, по итогам которого признан и утвержден "Совет мира". Его возглавлю я, и в него войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры со всего мира", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Хозяин Белого дома поблагодарил страны СБ ООН, в том числе Россию и Китай. По словам Трампа, о членах "Совета мира" будет объявлено в ближайшие недели.

