Об этом президент США написал у себя на странице в соцсети Truth Social, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Американский лидер Дональд Трамп 15 февраля заявил, что «Совет мира» планирует объявить о выделении более $5 млрд на восстановление Газы.

«Мы объявим, что государства-члены пообещали выделить более $5 млрд на гуманитарные и реконструкционные усилия в Газе», — говорится в его сообщении в Truth Social.

Президент США добавил, что представители «Совета мира» также намерены направить тысячи сотрудников для оказания поддержки международным силам стабилизации и местной полиции в обеспечении безопасности жителей Газы.

Агентство Reuters днем ранее узнало, что администрация Белого дома планирует на первом заседании «Совета мира», которое состоится 19 февраля, представить план по восстановлению территории сектора Газа.

Трамп 22 января, принимая участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, подписал устав «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он подчеркнул, что целью организации является объединение всех влиятельных лидеров мира для совместного обсуждения глобальных вопросов.