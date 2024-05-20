Совместную декларацию по делам семьи подписали страны-участницы ОТГ

Также создана постоянно действующая Рабочая группа по социальной политике при Секретариате ОТГ

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

В Стамбуле прошла первая встреча министров социальной политики стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ) под тематикой «Против рисков глобализированного мира: Наша семья – наше будущее», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

В мероприятии приняли участие первые руководители и заместители министров социальной защиты стран-участниц ОТГ из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также стран-наблюдателей – Туркменистана, Венгрии и Северного Кипра. От Казахстана приняла участие вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова.

Глав делегаций принял президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он поздравил участников встречи с началом регионального сотрудничества в сфере социальной защиты и пожелал успехов в совместной работе.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы взаимодействия центральных государственных органов стран-участниц ОТГ по вопросам социальной политики.

В своем выступлении Назгуль Сагиндыкова проинформировала коллег о реформах, проводимых в Казахстане в сфере социальной защиты, и отметила, что сотрудничество по линии социальной политики – новая глава в истории тюркской интеграции.

По итогам встречи была подписана совместная Декларация первой встречи министров по делам семьи и социальной политике стран ОТГ и создана постоянно действующая Рабочая группа по социальной политике при Секретариате ОТГ.

В рамках сотрудничества планируется проведение совместных исследований и обмен опытом по следующим направлениям: повышение благосостояния населения, поддержка социально уязвимых групп населения, а также укрепление института семьи.

Предполагается, что конструктивное сотрудничество по вопросам социальной политики будет способствовать устойчивому развитию братских тюркских народов, реализации «Видения тюркского мира – 2040» и укреплению интеграции между государствами-членами ОТГ.

Вторую встречу министров социальной политики стран-участниц ОТГ планируется провести в Азербайджане в 2025 году.