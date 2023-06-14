Совместные информационные и образовательные проекты запускают ТОО "Қазақ газеттері" и Maqsut Narikbayev University

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписали ТОО «Қазақ газеттері» и Maqsut Narikbayev University, сообщает Kazpravda.kz .

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Готовить новые кадры для журналистики, проводить совместные стажировки и практику, обмениваться опытом, выстраивать тесное информационное взаимодействие – это лишь малый перечень вопросов, по которым планируется сотрудничество между вузом и изданиями ТОО, в числе которых «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда» и ряд других газет и журналов.

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии подписали генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы и председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

В частности, планируется запуск совместной рубрики «Консультирует юрист» и других информационных продуктов, главная цель которых проводить разъяснительную работу по наиболее знаковым для населения вопросам правового характера с привлечением профессоров и экспертов университета.

Взаимодействие планируется и на уровне интернет-редакций. Учитывая, что печатные СМИ сегодня активно осваивают информационное пространство, студенты вуза, будущие акулы пера, могут попробовать себя не только в классической журналистике, но и в роли SMM-специалистов или видеоблогеров.