Современное искусство Центральной Азии: в Астане проходит выставка-ярмарка

Изобразительное искусство
9

В столице открылась художественная выставка-ярмарка современного искусства AstanaArt-Fair, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В числе участников галереи - объединения, признанные авторы и новые имена из стран Центральной Азии и России, которые представляют свои работы для экспозиции и продажи, передает официальный сайт городского акимата.

На ярмарке представлено более 200 работ, отобранных экспертами: живопись, инсталляции, NFT и видео-арт.

В этом году мероприятие проходит под темой «Корни будущего». Название обращается к идее истоков, из которых рождаются новые культурные импульсы и формируются ориентиры будущего. Астана может стать новым культурным хабом для встречи локальных и глобальных инициатив, создания новых смыслов и контекстов. Формат Art Fair традиционно привлекает ценителей искусства, коллекционеров, экспертов и путешественников из разных стран. Для художников и галерей данная площадка возможность представить свои работы на международном поле и наладить профессиональные связи, а для посетителей – шансом ближе познакомиться с миром современного искусства, открыть новые имена и приобрести произведения искусства.

«Мы надеемся, что Astana Art Fair станет платформой, где коллекционеры, галереи, молодые и признанные художники смогут встретиться и поделиться своими взглядами, представить свои работы на международном поле, и наладить профессиональные связи. Для широкой публики мероприятие станет новой точкой притяжения – местом, где можно ближе познакомиться с миром современного искусства, открыть новые имена и приобрести понравившиеся работы», — отмечает учредитель организации Urpaq Айжан Курмангалиева.

Галерея — Andakulova Gallery — это арт-платформа, специализирующаяся на современном искусстве Центральной Азии. Основанная в 2012 году арт-экспертом Натальей Андакуловой, галерея ставит своей целью развитие диалога между Центральной Азией и Ближним Востоком, интегрируя искусство региона в художественный центр Ближнего Востока.  На сегодняшний день галерея представляет впечатляющий список из более чем двадцати современных художников — как начинающих, так и уже признанных мастеров. Она известна своими тщательно кураторскими выставками и разнообразными образовательными программами, которые включают регулярные занятия по рисованию под руководством местных и приглашённых художников, а также воркшопы по теме искусства как инвестиции и лекции по-современному и исламскому искусству.

Astana Art Fair постепенно превращается в значимую культурную платформу, где рождаются новые имена и формируются профессиональные связи, а публика получает возможность по-новому взглянуть на современное искусство и стать его частью.

#Астана #картины #современное искусство

