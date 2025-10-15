Создается академический кластер суперкомпьютеров

Hi-Tech
1
Бек Нигметов

В декабре минувшего года Глава государства поручил запустить в Казахстане программу Al-Sana, направленную на развитие искусственного интеллекта. На Совете по ИИ, состоявшемся 1 октября 2025-го, Президент обозначил очередные прио­ритеты, включая дальнейшую реализацию данной программы и переход к новому этапу подготовки кадров; создание специализированного исследовательского университета, который станет центром компетенций; разработку национальной образовательной платформы, обеспечивающей доступ к качественным цифровым ресурсам и современным стандартам обучения.

фото автора

Эти направления определяют стратегическую основу работы Министерства науки и высшего образования. О том, как осуществляется программа AI-Sana, вчера в ходе брифинга на площадке СЦК журналистам рассказали представители МНВО и ЕНУ им. Л. Гумилева.

Вице-министр профильного ведомства Динара Щеглова в своем выступлении отметила, что разрабатывая новые образовательные программы, МНВО учитывает не только технологические тренды, но и изменения на рынке труда. В частности, в рамках проекта «Атлас новых профессий» проведен анализ влияния искусственного интеллекта на рынок труда. В результате получен ответ на вопрос, какие профессии трансформируются, какие исчезнут и какие новые появятся.

– На сегодня 30 вузов ведут обучение по 38 образовательным программам, касающимся искусственного интеллекта, – проинформировала Динара Щеглова. – С 2025 года навыки использования ИИ будут интегрированы во все образовательные курсы. Уже сейчас 95 вузов страны внедрили предметы, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, планомерно ведется повышение квалификации преподавателей.

По словам вице-министра, новые программы охватывают все уровни образования – бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Подготовка кадров в сфере ИИ осуществляется совместно с ведущими зарубежными университетами в рамках формируемого академического хаба.

В стране открыт Центр искусственного интеллекта Cardiff University. Программа «Болашак» позволяет студентам и исследователям обу­чаться и проходить стажировки в ведущих зарубежных вузах и научных центрах.

Представитель МНВО отметила, что ведущие университеты республики создают центры и лаборатории ИИ, объединяющие науку и практику. Такие центры уже работают в Восточно-Казахстанском техническом университете, Astana IT University, КазНУ, Атыраус­ком университете нефти и газа, СДУ, МУИТ, университете им. Алихана Бокейхана и других.

Создается академический кластер суперкомпьютеров на базе ведущих вузов, включая КазНУ, ENU, Satbayev University и Назарбаев Университет. В 80 вузах страны уже внедрено 137 ИИ-агентов, еще 363 находятся в разработке. Среди них – AI-приемная комиссия, AI-Check, AI-прокторинг, AI-лор, AI-библиотека, AI-психолог и другие решения для оптимизации учебного процесса и автоматизации услуг вузов.

#Образование #ИИ #СЦК #AI-Sana

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
К вопросу о заторах на границе
В Таразе начнут собирать трактора
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Павлодар завалило снегом
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Цифровая валюта снизит риски нецелевого использования средс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]