Эти направления определяют стратегическую основу работы Министерства науки и высшего образования. О том, как осуществляется программа AI-Sana, вчера в ходе брифинга на площадке СЦК журналистам рассказали представители МНВО и ЕНУ им. Л. Гумилева.

Вице-министр профильного ведомства Динара Щеглова в своем выступлении отметила, что разрабатывая новые образовательные программы, МНВО учитывает не только технологические тренды, но и изменения на рынке труда. В частности, в рамках проекта «Атлас новых профессий» проведен анализ влияния искусственного интеллекта на рынок труда. В результате получен ответ на вопрос, какие профессии трансформируются, какие исчезнут и какие новые появятся.

– На сегодня 30 вузов ведут обучение по 38 образовательным программам, касающимся искусственного интеллекта, – проинформировала Динара Щеглова. – С 2025 года навыки использования ИИ будут интегрированы во все образовательные курсы. Уже сейчас 95 вузов страны внедрили предметы, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, планомерно ведется повышение квалификации преподавателей.

По словам вице-министра, новые программы охватывают все уровни образования – бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Подготовка кадров в сфере ИИ осуществляется совместно с ведущими зарубежными университетами в рамках формируемого академического хаба.

В стране открыт Центр искусственного интеллекта Cardiff University. Программа «Болашак» позволяет студентам и исследователям обу­чаться и проходить стажировки в ведущих зарубежных вузах и научных центрах.

Представитель МНВО отметила, что ведущие университеты республики создают центры и лаборатории ИИ, объединяющие науку и практику. Такие центры уже работают в Восточно-Казахстанском техническом университете, Astana IT University, КазНУ, Атыраус­ком университете нефти и газа, СДУ, МУИТ, университете им. Алихана Бокейхана и других.

Создается академический кластер суперкомпьютеров на базе ведущих вузов, включая КазНУ, ENU, Satbayev University и Назарбаев Университет. В 80 вузах страны уже внедрено 137 ИИ-агентов, еще 363 находятся в разработке. Среди них – AI-приемная комиссия, AI-Check, AI-прокторинг, AI-лор, AI-библиотека, AI-психолог и другие решения для оптимизации учебного процесса и автоматизации услуг вузов.