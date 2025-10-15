Создается академический кластер суперкомпьютеров
Бек Нигметов
В декабре минувшего года Глава государства поручил запустить в Казахстане программу Al-Sana, направленную на развитие искусственного интеллекта. На Совете по ИИ, состоявшемся 1 октября 2025-го, Президент обозначил очередные приоритеты, включая дальнейшую реализацию данной программы и переход к новому этапу подготовки кадров; создание специализированного исследовательского университета, который станет центром компетенций; разработку национальной образовательной платформы, обеспечивающей доступ к качественным цифровым ресурсам и современным стандартам обучения.