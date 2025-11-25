В области утверждена новая стратегия цифровизации, задающая направления развития на годы вперед. Вместо разрозненных цифровых проектов и инициатив регион переходит к единой платформе Digital Aqmola, собирающей и анализирующей данные из ключевых отраслей в режиме онлайн.

Это не просто новый проект, а фундамент для качественных изменений: государственные услуги оформляются быстрее, Интернет охватывает все больше населенных пунктов, цифровые решения активнее внедряются в образовании, здравоохранении, сфере безопасности и, конечно же, в аграрном секторе.

Параллельно развиваются и цифровые сервисы: создана единая интеллектуальная платформа «Ай көмек», объединяющая экстренные и сервис­ные службы. В пилотном режиме с ней связаны службы «АйКөмек-109» и 112. До конца года к системе планируют подключить 103, рассматривается интеграция со службой 102.

Особое внимание уделяется развитию технологий искусственного интеллекта. С начала года обучение по ИИ прошли 2 500 акмолинцев – госслужащие, предприниматели, молодежь и школьники.

В сфере здравоохранения запущен проект «ИИ-помощник врача», который стал подспорьем для медиков в Кокшетау, Степногорске, Косшы и Акколе. Система регистрирует прием пациентов, фиксирует необходимые данные, заполняет медицинские карточки и даже формирует предварительный диагноз с точностью до 80%.

Развитие агропромышленного комп­лекса в условиях цифровизации стало ключевой темой одного из заседаний координационного совета области. Руководители ведущих сельхозпредприятий обсудили эту актуальную тему. Аграриям продемонстрировали программу по внедрению ИИ в растениеводстве. Кстати, под крышей управления цифровизации и архивов собраны все стартапы, здесь же работают и акмолинские IT-специалисты. В новом здании созданы все условия, поэтому здесь могут не только консультировать, но и сопровождать проекты от идеи к воплощению.

Практический опыт цифровизации сельхозпроизводства представил собравшимся директор ТОО «Дихан Плюс» (одно из предприятий АО «Атамекен Агро») из Зерендинского района Денис Швайбович. По словам агрария, засевают они 24 тыс. га. В течение восьми лет на 80% оцифровали производственные процессы, добившись тем самым эффективного планирования. С помощью искусственного интеллекта ведут мониторинг состояния техники, учет запасов, анализируют данные.

– Цифровизация помогает нам и в планировании. Имея нужный объем данных – нормативную базу, наименование техники, нормы расценок, изменения в тарифной сетке, налоговую ставку, мы за час-полтора можем просчитать себестоимость бюджета, – сообщил спикер.

По его словам, современные технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта, дают возможность аграриям не просто сеять на удачу, а прогнозировать результаты, точно просчитывать, что именно принесет больший урожай, а значит, и прибыль. Опираясь на данные агроструктур, исходя из принципов диверсификации, в ТОО определяют, какие культуры и в каком объеме им выгоднее сеять. Такой подход уже доказал эффективность: планирование стало точнее, финансовые результаты – стабильнее.

Минимизирован человеческий фактор при работе с техникой, что позволило сократить издержки простоя, увеличить производительность на 49%. Если раньше на всю посевную площадь использовали восемь-девять посевных комплексов, то теперь при тех же сроках с тем же объемом работы справляются пять-шесть машин.

Цифровизация коснулась и учета основных товарно-материальных ценностей: семян, ГСМ, средств защиты растений, удобрений, учета валового сбора от поля до склада. На центральном токе хозяйства действует лаборатория Infratec для автоматического определения качества зерна.

В результате внедрения цифровых технологий проведен детальный анализ 60 полей сельхозпредприятия. На протяжении последних трех лет севооборот соблюдается строго и в полном объеме. Данные цифровой системы, принятой ранее в ТОО, полностью подтверждаются фактическими результатами, полученным с помощью ИИ.

– Чем больше качественной и проверенной информации мы предоставим искусственному интеллекту, тем точнее и эффективнее будут его решения и результаты, – сказал Денис Швайбович.

Своим опытом поделился и генеральный директор ТОО «Журавлевка-1» Буландынского района Ерлан Токанов. Компания располагает 154 тыс. га земли. Команда IT-специалистов, основываясь на системе KropVais, внедряет собственные цифровые решения для автоматизации учета полевых работ, мониторинга посевов и прогнозирования урожайности. Система объединяет спутниковые данные и производственные процессы в едином цифровом контуре. А руководители подразделений получают нужную информацию в режиме реального времени.

Каждое утро в хозяйстве начинается с детального ознакомления с производственными показателями. Анализируются сводные данные, динамика и достигнутый прогресс, особенно значимый во время уборочной кампании. Отдельно изучаются данные по эффективности работы техники в поле, вплоть до показателей каждого механизатора: выработка по гектарам, намолоту.

Следующий ключевой элемент цифровой системы – «Кабинет агронома». Этот сервис агрегирует данные по номенклатуре, потребностям хозяйства, помогает формировать и суммировать расходы на семена, удобрения, средства защиты растений. Он делает полностью прозрачным процесс закупок. Кроме того, в данном сервисе воплощено то, чего специалистам недоставало в сторонних системах, – это работа с картами, визуализация информации, доступ к отчетности.

В «Кабинете агронома» в один клик можно получить сведения об агрофоне хозяйства, зяби, сортах и гибридах, урожайности, других параметрах. Здесь же формируются отчеты о закупках, работают различные калькуляторы, сервис сравнения гербицидов по текущим и прошлогодним ценам.

На основе планируемой структуры посевов система автоматически формирует потребность хозяйства в ресурсах. Поставщики, получив доступ к ней с помощью индивидуального пароля, проставляют цены, на основе которых ТОО проводит мини-тендер, анализируя и сравнивая предложения.

Налаженный обмен данными между агротехнологическим и бухгалтерским блоками практически полностью минимизировал ручной труд и ошибки в учете. Таким образом, в ТОО выстроилась единая цифровая цепочка от поля до бухгалтерской системы.

Внедренная цифровая система позволила полностью автоматизировать процессы на зернотоке: идентифицировать транспорт, исключить человеческий фактор, ускорить обработку показателей. Каждая тонна зерна фиксируется автоматически, без ручного ввода, обеспечивая точность и прозрачность учета. В текущем году на всех АЗС хозяйства внедрены автоматические топливно-раздаточные колонки. Топливо теперь отпускается без оператора, а данные автоматически отражаются в системе.

На примере этой и других разработок ТОО «Журавлевка-1» демонстрирует, что использует не только сторонние решения, но и самостоятельно создает современные цифровые продукты.

К примеру, одним из таких продуктов стала система для транспортного подразделения хозяйства. Оригинальная разработка позволила управлять логистикой, контролировать рейсы, начислять заработную плату водителям. Сокращены издержки, повышена оперативность учета. Теперь в реальном времени видно, где находится каждая машина, какой рейс выполняет, какой груз перевозит. Сразу после завершения рейса становится возможным начисление водителю зарплаты.

IT-специалисты создали и мобильное приложение для водителей. В этом году разработали программу для контроля выгрузки зерна из комбайна в зерновоз. Приложение работает в поле, не требует подключения к Интернету и позволяет фиксировать процесс выгрузки с помощью двух мобильных телефонов. Все транзакции автоматически регист­рируются в системе.

Короче, регион уверенно движется к цифровой трансформации аграрного сектора. Было отмечено, что уже более 120 сельхозпредприятий региона успешно внедряют в свою работу цифровые продукты.