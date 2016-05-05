Создать проект, достойный гордости

Компания очень молодая, не раскрученная, как говорят в народе. Может быть, многие пока не замечают ее продукцию – в том «море» воды, разливанной на прилавках, что сегодня поставляет отечественный и зарубежный бизнес. Можно даже удивиться риску – при нынешнем-то наличии брендов, запустить еще одно аналогичное производство. Тут, как говорится, в прямом смысле, не суйся в воду, не зная броду… Тем не менее бизнес возник, скорее, даже не с концепции, а… с предтечи бизнеса.– Все участники проекта, во-первых, сторонники здорового образа жизни, – рассказывает председатель наблюдательного совета холдинга Asia Waters Шалкар Нуртлеуов. – Во-вторых, когда появляются семья и дети, автоматически начинаешь думать много шире, чем прежде. Например, как дети и дети детей будут жить в будущем? Что наша земля будет давать им? Мы нашли большое взаимопонимание в таком важном вопросе, как бы пафосно это не звучало, в вопросе здоровья нации.Вскоре концепция и мотивация переросли в бизнес-проект, который был успешно защищен. В итоге при поддержке государственного института развития – Банка развития Казахстана, Шалкар и его единомышленники инвестировали 32 млрд тенге собственных и заемных средств в бизнес. В том числе в создание собственного производства тары, что позволяло, говорит бизнесмен, исключить валютные риски, снизить стоимость и себестоимость продукции.– Мы могли бы начать с нуля, создать новое производство. В определенном смысле это даже легче, – продолжает Шалкар. – Но мы приняли решение возродить, улучшить то, что уже есть на рынке. Вдохнуть жизнь в легендарные казахстанские бренды, которые пока неизвестны всем. У нас есть все, чтобы производить уникальную природную воду, которая не хуже знаменитых вод Франции или Грузии. Казахстанцы имеют право на здоровье, страна имеет право на страновой продукт, пользующийся авторитетом во всем мире. И этот продукт – природная минеральная вода.До идеи создания собственного бизнеса Шалкар прошел большую практическую школу. За его плечами два казахстанских вуза. КазНУ – «переводческое дело», специализация английский и казахский языки. И Алматинский государственный университет им. Абая, факультет «Международные отношения», который он окончил с отличием. Потом работал в таких компаниях, как ТШО – на нефтяных промыслах; генеральным менеджером казахстанского представительства южно-корейской компании «ДЭУ кэпитал». Был заместителем генерального менеджера казахстанского представительства японской компании Sumitomo Corporation. Стажировался в Японии, после чего получил приглашение возглавить дистрибуцию коммерческой техники Hyundai и завод по сборке автомашин в Казахстане в составе «Астана Моторс». Шалкар признается, что три года работы под руководством Нурлана Смагулова заменили ему любую высшую школу бизнеса и менеджмента, и MBA не надо получать! Он охарактеризовал эти годы, как «обучение 365 х 24 х 7».Был еще опыт работы в системе консалтинга и аудита международной сети PricewaterhouseCoopers. Он накопил такой опыт, что всерьез задумался о других бизнес-возможностях, где можно было бы применить все свои навыки и профессиональный опыт. Этот путь профессионального становления он охарактеризовал так: «колхоз, в котором работал каждое школьное лето, чтобы финансово «разгрузить» родителей и заработать себе на школьную форму. Потом преподавательская аудитория; потом каска и сапоги нефтяных приис­ков. А дальше – бизнес-философия компаний юго-восточного региона и выверенная точность «большой четверки!»– Я достаточно хорошо уже представлял себе, как делается большой бизнес, имея за спиной такой опыт работы, но мне хотелось заниматься особым проектом, полезным и достойным гордости народа и страны, – признается Шалкар Нуртлеуов. – Мы много разговаривали с друзьями на эту тему, советовались, обсуждали. Так появились единомышленники, которые разделяли мои убеждения. Работая в международных компаниях по линии экспорта-импорта, я знал, что государство оказывает колоссальную помощь казахстанскому бизнесу, помогает встать ему на ноги, быть конкурентоспособным. Особенно это касается компаний, которые принимают решения о сложном бизнесе с выходом на экспорт.Государство предоставляет для экспортеров уникальные инструменты, считает предприниматель. А такие программы, как Дорожная карта бизнеса, лизинговое кредитование, компенсация затрат экспортеров через госкомпании KAZNEX INVEST, КазЭкспорт Гарант – это уникальные отечественные инструменты, которых нет в других государствах.– Например, когда мы изучали вопрос поставки нашей тяжелой техники в Белоруссию, нам говорили, как вы будете поставлять грузовики на родину грузовиков? – делится он своим опытом. – Но мы нашли решение благодаря поддержке государства. Помню, партнеры-россияне потом сказали, что Казахстан – уникальная страна в плане господдержки бизнеса. Мое первое серьезное знакомство с госинструментами поддержки произошло в 2011 году, когда у нас приобретали технику за рубеж. Нам это очень помогло. Собственно, с тех пор я даже не представляю, как без них можно создавать бизнес, который попадает под критерии этих инструментов. Надо пользоваться всем, что предоставляет государство. Это немало, потому что государство заинтересовано в развитии казахстанского бизнеса и продвижении его за рубеж.Не преминул Шалкар Нуртлеуов воспользоваться такой поддержкой, когда создавал с друзьями собственное дело. Поддержка государства потребовалась, когда они затеяли программу модернизации и расширения производственных мощностей.– В нашем случае мы мгновенно нашли понимание, поскольку речь шла о модернизации легендарного регионального производства в Кокшетау, которому в этом году исполняется уже 25 лет, – продолжает он. – Мы приобретаем новый завод пэт-преформы для бутилирования воды, который финансируется по линии БРК через Казком. Мы уже начали переговоры с KAZNEX INVEST, КазЭкспорт Гарант, реализуя наш большой стратегический план по выходу на внешние рынки с уникальным казахстанским природным продуктом. Сегодня Asia Waters очень интересна всем государственным организациям, которые занимаются поддержкой и финансированием бизнеса. А мы тоже стремимся оправдать доверие. В феврале мы получили официальное право на использование знака «ЭКО» в продукции на основании международной экспертизы.Бизнесмен особо подчеркивает, что производство воды поставлено на научную основу. Есть служба гидрогеологической разведки. Она обслуживает месторождения, которые являются естественно восполняемыми. Недавно все они прошли государственный аудит, и по ним были получены санитарные нормы. Следуя Программе занятости-2020, компания решила не сокращать персонал, а начала обучать сотрудников новым специальностям. Сейчас здесь трудятся 1 136 человек во всех регионах Казахстана, где компания ведет бизнес.Ее производственная мощность позволяет производить 163 млн бутылок природной воды в год с учетом завершения первого этапа модернизации 2016 года. Только в прошлом году Asia Waters заплатила 7 млрд налогов, а в текущем наметили цифру в 9 млрд.– Теперь нашим большим стратегическим планом является выход на экспорт, – заключает Шалкар Нуртлеуов. – Планируем выходить на рынки Китая, Персидского залива, где есть реальный потенциал сбыта воды. Мы уверены в успехе, потому что вода Северного Казахстана находится на одном уровне, а по многим показателям даже превосходит продукцию лучших мировых производителей природных минеральных вод.Остается лишь добавить, что Шалкар, будучи благодарен всем, кто продержал его на таком пути, теперь сам поддерживает молодых, учредив в своей альма-матер именную стипендию.