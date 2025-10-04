Именно его ученица Дина Афанасьева принесла Казах­стану первую мировую медаль WorldSkills Competition: в 2022 году в Корее она завое­вала бронзу в компетенции «Web-разработка». А до этого Дина занимала третье мес­то на чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021. Еще один ученик Жалпакова, Даниил Барт, завоевал золото чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2023, будучи самым молодым участником – тогда парню было лишь 16 лет. В сумме с 2017 по 2023 год веб-разработчики – студенты колледжа информационных технологий – под наставничеством Талгата Темиржановича завоевали пять наград этого конкурса профессионального мас­терства.

В нынешнем году накануне профессионального праздника Талгат Жалпаков был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін». Государственную награду педагогу вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании в Акорде.

Талгат Темиржанович поделился своими впечатлениями.

– Признаюсь, было волнительно принимать награду из рук Президента страны. Я благодарен руководству республики за то, что мой труд оценили столь высоко, и, конечно же, за поддержку со стороны акимата Павлодарской области и управления образования. Очень важно, что у нас понимают значимость непростой работы учителя и повсеместно создают условия для профессионального роста.

Но вот что еще хотелось бы подчеркнуть: для меня символично, что встреча Президента с педагогами прошла сразу после Совета по развитию искусственного интеллекта. Все-таки ИИ – это не просто мода, это одна из главных особенностей нашего времени. Показательно и то, что первое заседание этого совета как раз было посвящено применению ИИ в образовании.

В нашем колледже информационных технологий мы каждый день работаем с искусственным интеллектом: применяем на уроках, в жизни учебного заведения, разрабатываем свои продукты, помогаем создавать проекты студентам, к нам обращаются коллеги из школ с запросом на ИИ-поддержку. Мы запус­тили школу выходного дня для старшеклассников города, где будем обучать их работе с ИИ. Меня особенно радует, что наша молодежь проявляет интерес к этой теме и стремится вникать, действовать, видит в ИИ сильные возможности, не восприни­мает его в качестве банального подсказчика.

Превращение Казахстана в крепкое цифровое государство – задача не одного дня. По сути, речь идет о внедрении кардинально новых подходов, начиная с системы школьного образования. И задача педагогов сегодня – дать качественные знания тем, кто будет уже завтра массово внедрять цифровизацию во все сферы жизни страны. С этой точки зрения именно на педагогах лежит большая часть ответственности за цифровую транс­формацию Казахстана, – считает Талгат Жалпаков.