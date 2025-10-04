Созидая цифровое будущее страны Образование 4 октября 2025 г. 2:20 11 Екатерина Бескорсая cобственный корреспондент по Павлодарской области Преподаватель Колледжа информационных технологий Павлодара Талгат Жалпаков воспитал целую плеяду молодых востребованных программистов. фото автора Именно его ученица Дина Афанасьева принесла Казахстану первую мировую медаль WorldSkills Competition: в 2022 году в Корее она завоевала бронзу в компетенции «Web-разработка». А до этого Дина занимала третье место на чемпионате Европы EuroSkills Graz 2021. Еще один ученик Жалпакова, Даниил Барт, завоевал золото чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2023, будучи самым молодым участником – тогда парню было лишь 16 лет. В сумме с 2017 по 2023 год веб-разработчики – студенты колледжа информационных технологий – под наставничеством Талгата Темиржановича завоевали пять наград этого конкурса профессионального мастерства. В нынешнем году накануне профессионального праздника Талгат Жалпаков был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін». Государственную награду педагогу вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании в Акорде. Талгат Темиржанович поделился своими впечатлениями. – Признаюсь, было волнительно принимать награду из рук Президента страны. Я благодарен руководству республики за то, что мой труд оценили столь высоко, и, конечно же, за поддержку со стороны акимата Павлодарской области и управления образования. Очень важно, что у нас понимают значимость непростой работы учителя и повсеместно создают условия для профессионального роста. Но вот что еще хотелось бы подчеркнуть: для меня символично, что встреча Президента с педагогами прошла сразу после Совета по развитию искусственного интеллекта. Все-таки ИИ – это не просто мода, это одна из главных особенностей нашего времени. Показательно и то, что первое заседание этого совета как раз было посвящено применению ИИ в образовании. В нашем колледже информационных технологий мы каждый день работаем с искусственным интеллектом: применяем на уроках, в жизни учебного заведения, разрабатываем свои продукты, помогаем создавать проекты студентам, к нам обращаются коллеги из школ с запросом на ИИ-поддержку. Мы запустили школу выходного дня для старшеклассников города, где будем обучать их работе с ИИ. Меня особенно радует, что наша молодежь проявляет интерес к этой теме и стремится вникать, действовать, видит в ИИ сильные возможности, не воспринимает его в качестве банального подсказчика. Превращение Казахстана в крепкое цифровое государство – задача не одного дня. По сути, речь идет о внедрении кардинально новых подходов, начиная с системы школьного образования. И задача педагогов сегодня – дать качественные знания тем, кто будет уже завтра массово внедрять цифровизацию во все сферы жизни страны. С этой точки зрения именно на педагогах лежит большая часть ответственности за цифровую трансформацию Казахстана, – считает Талгат Жалпаков. #Образование #педагог #учитель #призвание #день учителя