В городе Жезказган произошёл пожар, где открытым пламенем были охвачены одноэтажный жилой дом, хозяйственные постройки и гараж, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС распространение огня удалось остановить. Также огнеборцы вынесли из здания четыре газовых и два кислородных баллона, предотвратив тем самым их детонацию.

Пожар ликвидирован на площади 280 кв.м. Причина возгорания устанавливается.