​Спасли четыре жизни

И мамы, и дети живы и здоровы. Обе женщины заразились коронавирусной инфекцией во время беременности и попали в Многопрофильную городскую больницу № 3 города Нур-Султана. Первый ребенок – Акмейирим Сарсенбаева. Она родилась 23 июня на 25-й неделе беременности. Вес недоношенной крохи при рождении составил 655 граммов.

– Младенец находился у нас более двух месяцев, сначала в детской реанимации, затем в отделении выхаживания недоношенных детей. В отделении реанимации ребенок провел около месяца, а выписан с весом 2 килограмма 24 грамма, – сообщила заведующая отделением выхаживания новорожденных Венера Хасанова.

У обоих младенцев была диаг­ностирована ретинопатия. Врачи вовремя обратили на это внимание, и детям по квоте были проведены успешные операции в столичном Центре материнства и детства.

– Если вовремя не диагностировать ретинопатию и не оперировать ее, то здоровью ребенка будет нанесен непоправимый ущерб. В нашей ситуации диагностика была проведена вовремя, – отметила врач.

Вторую девочку, Аделину Слушную, выписали из больницы на днях. Ее мама тоже была госпитализирована с COVID-19 в МГБ № 3, где долгое время находилась на ИВЛ в реанимационном отделении.

– Родила преждевременно в 27 недель, роды прошли 7 июля. При рождении вес ребенка сос­тавлял 864 грамма, к моменту выписки – 2 килограмма 14 граммов. Мама девочки долгое время находилась в реанимации на аппаратной вентиляции легких. Была выписана домой, где тоже находилась на кислороде. У нее длительный восстановительный период. Ребенок оставался в нашей больнице до достижения им двух месяцев, пока не набрал нужный вес, – рассказала завотделением.

Одна из мам, Нургуль Сарсенбаева, отметила, что вся семья очень сильно переживала за нее и малышку, но благодаря врачам все сложилось благополучно.

Гульчачак Слушная, мама второго ребенка, рассказала, что сначала попала в инфекционную больницу с одышкой и температурой. ПЦР показал положительный результат, а на КТ выяснилось, что у нее 25–30% поражения легких. Сначала женщину госпитализировали в МГБ № 3, на следующий день состояние пациентки ухудшилось, и ее перевели в реанимацию.

– Под кислородной маской дышать очень тяжело. Хотя кто-то и считает, что коронавируса не существует, но на себе лично я убедилась в обратном. Низкий поклон медперсоналу многопрофильной городской больницы за их самоотверженный труд и грамотные действия по спасению меня и ребенка. После родов процент поражения легких увеличился до 50%, и если бы не медики, страшно даже подумать, что могло произойти, – говорит Гульчачак Слушная.

Это третий ребенок в семье 46-летней женщины. По ее словам, она всегда мечтала об еще одной девочке. Ее старшим детям 18 и 14 лет.