Специалисты объяснили массовую гибель тюленей на берегу Каспия в Дагестане

Скандалы

С природными факторами связывают гибель тюленей в Минприроды Дагестана. 

Фото: spb.mk.ru

Причиной массовой гибели тюленей в Дагестане специалисты Минприроды  называют естественные факторы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Гибель 1700 тюленей, найденных на берегу Каспия не может критично повлиять на популяцию, заявили в пресс-службе регионального Минприроды.

Туши краснокнижных животных находили на берегу Каспийского моря от нефтебазы до устья реки Сулак. 

Специалисты отметили, что во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. 

Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. При этом информация об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась.

В министерстве считают, что гибель нескольких сотен тюленей не может критично повлиять на их популяцию, поскольку, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна — от 270 до 300 тысяч особей.

Каспийская нерпа — вид морских млекопитающих, обитающий в Каспийском море, который играет уникальную роль в морской экосистеме.  

Питаясь преимущественно рыбой, нерпа находится на вершине пищевой пирамиды и во взрослом состоянии не имеет естественных врагов.

При этом раз в несколько лет на дагестанском побережье Каспийского моря наблюдают выбросы мертвых тюленей. Такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.

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