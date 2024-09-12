Спецавтобусы запустят на хоккейный матч и концерт Димаша Кудайбергена в Астане

Транспорт
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Дана Аменова
корреспондент

Общественный транспорт будет курсировать в вечернее время для удобства горожан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 и 14 сентября в 20.00 часов на стадионе «Астана Арена» выступит Димаш Кудайберген. Для удобства зрителей до места проведения концертов будут организованы специальные автобусы.

В целях обеспечения безопасности и комфорта зрителей, а также во избежание заторов на дорогах, автобусы будут отправляться с нескольких точек сбора: Салтанат Сарайы;  Мечеть Хазрет Султан; Главная мечеть.

Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт. Автобусы начнут движение с 17:00 часов.

Кроме того, 13 сентября в 19.00 часов в ледовом дворце «Барыс Арена» состоится матч по хоккею между командами «Барыс» и «Динамо Мн». Для удобства болельщиков до места проведения игры будут курсировать специальные автобусы.

Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на матч. Они будут отправляться с нескольких точек сбора:

1. Парковочная зона «СК Казахстан»;
2. Центральный парк (около Часов);
3. Международный выставочный центр (район ЭКСПО).

Автобусы будут стоять на точках с 17:00. Последний маршрут выезжает в 18:30.

Жителей столицы просят заранее планировать свои маршруты.

#концерт #матч #запуск #Димаш Кудайберген #хоккей #автобусы

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