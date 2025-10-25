"Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем Республики! В сердце каждого казахстанца этот день занимает особое место. Это праздник, символизирующий нашу любовь к Родине, единство и согласие.

Ровно 35 лет назад, 25 октября, наш народ сделал решительный шаг на пути к свободе, приняв Декларацию о государственном суверенитете. Тем самым был заложен фундамент становления Казахстана как самостоятельного государства. Многовековая мечта наших предков о независимости стала реальностью для всех последующих поколений", - сказал спикер Мажилиса.