Спикер Мажилиса: "Наша главная цель – укреплять нашу государственность и развиваться как единая сильная нация"

Мажилис
99

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил казахстанцев с Днем Республики, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

"Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем Республики! В сердце каждого казахстанца этот день занимает особое место. Это праздник, символизирующий нашу любовь к Родине, единство и согласие.

Ровно 35 лет назад, 25 октября, наш народ сделал решительный шаг на пути к свободе, приняв Декларацию о государственном суверенитете. Тем самым был заложен фундамент становления Казахстана как самостоятельного государства. Многовековая мечта наших предков о независимости стала реальностью для всех последующих поколений", - сказал спикер Мажилиса.

По его словам, сегодня наша главная цель – укреплять нашу государственность и развиваться как единая сильная нация.

"Именно на это направлены все инициативы и масштабные реформы Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Беречь независимость как зеницу ока, прилагать все усилия для ее укрепления и процветания страны, строить справедливое и развитое общество – священный долг каждого из нас. В этот знаменательный день желаю каждой семье благополучия, мира и согласия! Пусть флаг Казахстана всегда свободно и гордо развевается в мирном небе над нашей страной!" – подчеркнул Кошанов.

#мажилис #Парламент #поздравление #Ерлан Кошанов #День Республики

