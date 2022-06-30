Спикер Мажилиса раскритиковал работу Правительства в законотворческом процессе

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, выступая на совместном заседании палат Парламента, подверг критике работу Правительства в законотворческом процессе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, в числе системных недостатков – слабое планирование, недостаточная проработка и неподготовленность законопроектов.

«Зачастую Правительство активизируется, когда поджимают сроки. Как правило, это происходит в конце года или сессии. Сложилась тенденция значительной переработки законопроектов в стенах Парламента, отсутствие четкой позиции Правительства по тем или иным нормам. К примеру, отдельная норма кодекса «О здоровье народа» только в течение первого полугодия менялась кардинально дважды по позициям, прямо противоположным друг другу. В январе этого года принимается норма о недопущении закупа и оплаты зарегистрированных в РК лекарственных средств и медизделий без предельной цены. Однако в июне эта норма уже исключается. В обоих случаях целесообразность принятия обоснована тем, что население может остаться без лекарственных средств. И это не единичный факт», - привел пример спикер.

Также по его словам, в рассматриваемые законопроекты бесконечно вносятся изменения, в их числе поправки, не отвечающие концепции законопроекта. Как результат, значительным образом меняется первоначальная концепция законопроекта.

«Имеются случаи, когда министры за счет депутатов решают свои горящие вопросы. Это происходит и на стадии рассмотрения в Мажилисе, и в Сенате. В результате, одобренный Мажилисом законопроект возвращается Сенатом, и среди новых поправок есть нормы, которые не предлагались и не обсуждались в Мажилисе. Некачественная подготовка законопроектов и не своевременное проведение экспертиз могут препятствовать реализации поставленных Главой государства задач. Необходимо обратить внимание еще на один момент – несвоевременное предоставление заключений на поправки депутатов. К примеру, по законопроекту «По защите прав ребенка» ответ правительства пришел через 5 месяцев. В итоге, это привело к принятию закона через два года с момента внесения в Мажилис», - констатировал Ерлан Кошанов.

Отметил он и недостаточную подготовленность докладчиков отдельных министерств и ведомств при представлении законопроектов в обеих палатах Парламента.

«Оценка качества законопроектов и экспертиз в будущем будет на особом контроле Парламента. Имеются нарекания у депутатского корпуса и к качеству ответов на депутатские запросы. Надо понимать, что в депзапросах, прежде всего, мы поднимаем чаяния и наказы наших избирателей. А на них мы получаем от Правительства и других госорганов стандартные отписки. Поэтому мы ввели в практику устные ответы госорганов на депзапросы. В дальнейшем депутатский корпус и члены Правительства должны совместно наладить системную работу по повышению качества законов», - сказал спикер.