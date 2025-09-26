Спикер Мажилиса: сегодня развитие искусственного интеллекта в фокусе всех стран мира

Мажилис
82

В Мажилисе прошли Парламентские слушания, посвящённые вопросам развития искусственного интеллекта в Казахстане,  передает Kazpravda.kz 

Фото: Мажилис

В своем выступлении Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчёркивал значимость развития искусственного интеллекта – как в своём выступлении на 80-й сессии ООН, так и в недавнем Послании народу Казахстана, в котором поставил задачу за три года превратить Казахстан в цифровое государство.

– Нам необходима казахстанская модель искусственного интеллекта. Такую задачу ставит перед нами Глава государства. Эта модель должна быть безопасной для граждан, эффективной для экономики, отвечать национальным интересам и придавать импульс прогрессивному развитию страны. Это не просто вызов современности – это состязание знаний и умов. И у нас есть все возможности, чтобы быть в числе передовых государств в этом направлении. Уверен, что сегодняшние Парламентские слушания внесут весомый вклад в масштабное внедрение искусственного интеллекта, – сказал Ерлан Кошанов.

По словам спикера Мажилиса, сегодня на глобальном уровне мы наблюдаем буквально гонку технологий, при этом особого внимания требуют вопросы этики и безопасности использования искусственного интеллекта. Это отражено в принятом накануне Мажилисом законе. Он также привел примеры действенного влияния технологий ИИ на рынок труда, образования и реальные секторы экономики, отметив, что уже сегодня искусственный интеллект должен стать не будущим, а настоящим сельского хозяйства и других отраслей.

Еще один важный момент, по его мнению, – что казахстанское общество разделилось на «за и против» применения искусственного интеллекта в образовании. И здесь, по словам спикера Палаты важно, чтобы ИИ стал помощником, а не заменой учителю.

Кроме того, Ерлан Кошанов отметил, что принятие закона об искусственном интеллекте – только первый шаг в реализации поручений Главы государства. Впереди предстоит большая совместная работа всех госорганов и общественности.

– Государственным органам предстоит подготовить подзаконные правовые акты и этические нормы. При этом важно соблюсти разумный баланс. Излишне не зарегулировать сферу, создать благоприятную среду для развития. Со своей стороны, депутатский корпус готов и дальше выполнять координирующую роль в этом вопросе, – заверил спикер Мажилиса.

Он подчеркнул, что времени на осуществление качественного рывка в цифровизации не так много.

– Каждая минута на счету. Глава государства обозначил четкие рамки – три года. Поэтому крайне важно разработать точечные и конкретные дорожные карты для каждой отрасли. К этой работе совместно с государственными органами готовы подключиться и профильные комитеты Мажилиса, – заявил Ерлан Кошанов.

При этом он призвал не гнаться за количественными показателями и предлагать решения, которые помогут людям в повседневной жизни.

Важно, чтобы каждый проект приносил реальную пользу и способствовал устойчивому развитию общества, считает Председатель Мажилиса.

В ходе слушаний выступили и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, эксперт Всемирного экономического форума Хенрик фон Шейл, представители IT-компаний и эксперты.

На полях Парламентских слушаний прошла выставка проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и инноваций. Госорганы и IT-компании представили более 20 разработок от государственных сервисов и правоохранительной системы до медицины, образования, логистики и строительства.

 

 

#мажилис #ИИ

