В Мажилисе состоялась встреча спикера Палаты Ерлана Кошанова с председателем Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис

Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского сотрудничества.

Это уже третий визит Ласло Кёвера в Казахстан, что свидетельствует о высоком интересе Венгрии к углублению партнерства с нашей страной. В прошлом году Ерлан Кошанов посетил Будапешт, где было подписано Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран. Нынешний визит стал продолжением достигнутых договоренностей.

Приветствуя высокого гостя, спикер Мажилиса подчеркнул, что парламенты Казахстана и Венгрии настроены на дальнейшее сближение и совместную работу.

– В последние годы мы вышли на новый этап в развитии казахско-венгерских отношений. Это, прежде всего, результат крепкой дружбы и системной работы в этом направлении лидеров наших стран. В 2023 году Премьер-Министр Венгрии Виктор Орбан совершил официальный визит в Казахстан. Успешно прошёл и государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Венгрию. Были подписаны стратегические соглашения и достигнуты важные договоренности. Теперь наша общая задача – обеспечить их законодательное сопровождение, – подчеркнул Председатель Мажилиса.

В ходе беседы стороны уделили особое внимание роли депутатских групп дружбы в развитии межпарламентских связей и обмене законотворческим опытом. Ерлан Кошанов подчеркнул высокий темп диалога между парламентариями Казахстана и Венгрии, выразив уверенность, что нынешний визит станет еще одним значительным шагом в укреплении двусторонних отношений.

Сотрудничество двух парламентов активно развивается и в многостороннем формате. Депутаты оказывают взаимную поддержку в рамках Межпарламентского союза, работы Парламентских Ассамблей ОБСЕ и Совета Европы. Эффективным показало себя и взаимодействие в рамках Парламентской Ассамблеи тюркских государств.

Спикер Мажилиса рассказал венгерским коллегам о происходящих в стране масштабных изменениях. Отдельно остановился на инициативах и парламентской реформе, озвученных в Послании Главы государства, а также на законах, принимаемых для их реализации.

Содержательный разговор состоялся вокруг идеи Президента о цифровизации Казахстана и применении искусственного интеллекта во всех сферах. Буквально сегодня Мажилис во втором чтении примет закон об искусственном интеллекте, который заложит правовые принципы и подходы по его применению на всех уровнях. Венгрия успешно работает в этом направлении, и Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества и обмене опытом по реализации таких проектов.

В свою очередь, Ласло Кёвер подчеркнул, что казахстанский и венгерский народы связывает особая дружба, и развитие межпарламентских связей стало важным мостом для укрепления крепкого партнерства между нашими странами. Глава Государственного собрания Венгрии также уделил особое внимание важности укрепления связей на уровне комитетов и аппаратов парламентов в долгосрочной перспективе.

– Помимо наших ценностей, традиций, общего прошлого, нас также связывает и сближает наше настоящее и будущее. Вы отметили, что в Казахстане скоро планируется переход к однопалатному парламенту. Если вы посчитаете нужным, мы с удовольствием могли бы поделиться опытом Венгрии в этом процессе, – отметил Ласло Кёвер.

Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

В завершение Ерлан Кошанов вручил Ласло Кёверу орден «Достық» от имени Президента Казахстана за вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.