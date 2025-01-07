Спикер Сената поздравил православных с Рождеством

Сенат
101

Маулен Ашимбаев отметил, что межконфессиональное и межэтническое согласие – прочная основа мира и стабильности в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Глава верхней палаты парламента поздравил православных христиан с Рождеством.

«Поздравляю всех православных с Рождеством! Этот праздник несет в себе многовековые духовные ценности, как милосердие, любовь и забота о ближних. Рождество наполняет сердца людей светом и верой, напоминая о важности доброты и взаимной поддержки», - отметил спикер Сената.

Он напомнил, что в нашей стране уже почти два десятилетия казахстанцы празднуют Рождество наряду с Курбан-айтом и другими праздниками.

«Межконфессиональное и межэтническое согласие – прочная основа мира и стабильности в Казахстане. Важно и дальше беречь их для процветания и развития страны. В этот светлый день желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть в домах казахстанцев всегда будут достаток, радость и счастье!» - сказал Маулен Ашимбаев.

#Сенат #Маулен Ашимбаев #Рождество

Популярное

Все
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Обозначена официальная политическая повестка
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Посылы, обращенные к аграрной науке
Каждый должен быть частью прогресса
Намечен масштабный образовательный прорыв
Инструмент повышения благосостояния
Вернем ли лыжную славу?
Сто лет служения народу
Указы Главы государства
На 83-м году жизни скончался ветеран казахстанской журналистики, депутат Верховного Совета Казахстана ХI созыва Федор Федорович Игнатов
Названы имена тех, кто сумел сохранить 29 жизней
За торжество добра на земле
Согревать мир теплом своей души
В области Жетысу готовятся к паводковому периоду
В Туркестанской области – новый аким
Указ Президента Республики Казахстан
Карьера, на старт!
Дачников поставят на учет
Деньги давай да поезжай!
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Токаев подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
Мангистаусцы проводили домой последних пациентов, пострадавших в авиакатастрофе
И дольше века длится путь
Соло для собкора
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность пре…
Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахст…
Хулиганы будут активно привлекаться к общественным работам …
«Ни одна страна не заинтересована в сокрытии информации» – …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]