Спикер Сената поздравил православных с Рождеством

Маулен Ашимбаев отметил, что межконфессиональное и межэтническое согласие – прочная основа мира и стабильности в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Глава верхней палаты парламента поздравил православных христиан с Рождеством.

«Поздравляю всех православных с Рождеством! Этот праздник несет в себе многовековые духовные ценности, как милосердие, любовь и забота о ближних. Рождество наполняет сердца людей светом и верой, напоминая о важности доброты и взаимной поддержки», - отметил спикер Сената.

Он напомнил, что в нашей стране уже почти два десятилетия казахстанцы празднуют Рождество наряду с Курбан-айтом и другими праздниками.