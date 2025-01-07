Спикер Сената поздравил православных с Рождеством

Маулен Ашимбаев отметил, что межконфессиональное и межэтническое согласие – прочная основа мира и стабильности в Казахстане, передает Kazpravda.kz
Глава верхней палаты парламента поздравил православных христиан с Рождеством.
«Поздравляю всех православных с Рождеством! Этот праздник несет в себе многовековые духовные ценности, как милосердие, любовь и забота о ближних. Рождество наполняет сердца людей светом и верой, напоминая о важности доброты и взаимной поддержки», - отметил спикер Сената.
Он напомнил, что в нашей стране уже почти два десятилетия казахстанцы празднуют Рождество наряду с Курбан-айтом и другими праздниками.
«Межконфессиональное и межэтническое согласие – прочная основа мира и стабильности в Казахстане. Важно и дальше беречь их для процветания и развития страны. В этот светлый день желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть в домах казахстанцев всегда будут достаток, радость и счастье!» - сказал Маулен Ашимбаев.