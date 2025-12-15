Спикер Сената принял участие в презентации сборника о традициях и ценностях казахов XXI века

Сегодня в Астане было представлено уникальное концептуальное издание «Традиции и ценности казахов XXI века», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Участие в презентации книги приняли председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, а также депутаты, ученые, представители экспертных и общественных организаций.

Маулен Ашимбаев отметил символичность проведения презентации в канун важного государственного праздника – Дня Независимости, когда особенно остро ощущается важность не громких лозунгов, а смыслов, ценностей и долгосрочных ориентиров. Он также подчеркнул важную миссию издания в укреплении национальной идентичности и формировании новой общественной этики. Этим ключевым, направлениям, как было отмечено, со стороны Главы государства уделяется особое внимание.

«Сегодняшний разговор об идентичности напрямую связан с идеологическим контекстом, который задаёт Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Особое внимание Президент страны уделяет формированию новой общественной этики, продвижению ответственной культуры поведения, развитию принципа «Закон и Порядок», укреплению идеологии «Адал азамат» – честного, образованного и зрелого гражданина, готового служить обществу. Этим вопросам была посвящена и моя статья в газете «Время» из серии «Логика реформ», где я говорил о национальной идентичности как о важной опорной конструкции современного Казахстана, наряду с сильными государственными институтами и устойчивой экономикой», – сказал в своем выступлении спикер Сената и поблагодарил авторов книги за колоссальный исследовательский труд и усилия.

Авторами выступили признанные исследователи, чьи работы давно стали важной частью академического и общественного дискурса. Среди них – Алима Бисенова, Султан Акимбеков, Радик Темиргалиев, которые активно участвуют в проектах Сената, включая работу Клуба экспертов и Талдау мектебі – Школа аналитики.

Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, уникальность издания заключается и в междисциплинарном подходе, граничащем с философской глубиной, культурной интуицией и исторической чувствительностью наряду с эмпирическими данными.  Так, в сборнике анализируются обряды и родовая идентичность, коммеморативные практики, трансформация семейных отношений, новые формы городской жизни, ценностные сдвиги. Все эти темы позволяют увидеть читателю живую, многослойную и динамичную сущность национальной культуры.

#Сенат #Ашимбаев

