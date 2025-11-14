Казахстанские парламентарии во главе с Мауленом Ашимбаевым приняли участие в работе заседаний Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые прошли сегодня в столице Таджикистана – городе Душанбе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Н. Байбулин / Сенат РК

Парламентская делегация встретилась с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также на полях МПА Спикер Сената провел ряд двусторонних встреч с главами Палат Парламентов стран-участниц МПА СНГ.

Передав приветствие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Главе Таджикистана, Маулен Ашимбаев отметил, что казахстанско-таджикское взаимодействие активно развивается по всему спектру двусторонних отношений. В этой связи была подчеркнута ключевая задача парламентариев двух стран – способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Приветствуя участников заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за эти годы организация стала эффективной площадкой для диалога, реализации законодательных инициатив и укрепления доверия между странами.

«Как отметил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Совете Глав государств СНГ в октябре: «У нас одна цель – превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, новых идей и возможностей». Содружество Независимых Государств продолжает демонстрировать свою востребованность как институт сохранения взаимного уважения, доверия и приверженности общей ответственности за будущее наших народов. В свою очередь наша совместная деятельность в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ отражает ключевые приоритеты, определенные Главами наших государств, и включает, помимо традиционных вопросов, регулирование искусственного интеллекта, защиту цифровых прав и многие другие актуальные вопросы. Это практическое подтверждение того, что СНГ не просто сохраняет свою востребованность – оно активно развивается, адаптируясь к новым реалиям. Это особенно актуально в преддверии 35-летия Содружества», – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также подчеркнул, что в основе сотрудничества лежит взаимное уважение и стремление к укреплению межкультурного и межрелигиозного диалога. В этой связи он подробно остановился на итогах прошедшего в Казахстане VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и поблагодарил коллег за то, что делегации стран СНГ были представлены на Съезде на самом высоком уровне.

Проинформировал Маулен Ашимбаев глав палат парламентов стран СНГ и о предстоящей в Казахстане парламентской реформе, являющейся ответственным шагом на пути демократического развития Республики.

«В начале следующего года мы будем отмечать важную веху в истории казахстанского парламентаризма – 30-летие со дня образования современного парламента Республики Казахстан. Свой юбилей парламент Казахстана встречает на пороге нового и важного этапа развития. В своем сентябрьском Послании Глава государства предложил проведение парламентской реформы, предусматривающей переход к однопалатному парламенту. Эта инициатива является логическим продолжением последовательной политики Казахстана по укреплению представительных институтов и формированию эффективной законодательной власти. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме в 2027 году», – сказал в своем выступлении спикер Сената и обозначил ряд конкретных направлений для дальнейшей совместной работы.

Отметим, что на полях МПА СНГ был также одобрен модельный закон «О противодействии семейно-бытовому насилию», инициированный Казахстаном. Напомним ранее он был предложен нашей страной с учетом положительного опыта законотворчества в Казахстане. Закон стал поворотным этапом в усилении защиты прав женщин и детей.

О предоставлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца статуса наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ выступила депутат Мажилиса Айгуль Куспан. Депутат Сената Ольга Булавкина рассказала участникам заседания о модельных законах о землеустройстве, об ограничении выбросов парниковых газов, а также об изменениях в модельный Кодекс о недрах и недропользовании для государств-участников СНГ, которые были направлены в парламенты государств-участников МПА СНГ для использования в национальном законодательстве.

На полях МПА СНГ Маулен Ашимбаев также провел двустороннюю встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, в рамках которой стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества и итоги государственного визита Главы Казахстана в Россию. Была подтверждена взаимная нацеленность на укрепление многопланового сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Отмечена активная работа Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Казахстана и Советом Федерации РФ, а также предпринимаемые ею меры по совершенствованию нормативно-правовой базы обеих стран.

В ходе встречи спикера Сената с председателем Маджилиси Милли Маджилиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали состоялся обмен предложениями касательно углубления многопланового сотрудничества – межпарламентских связей и регионального взаимодействия. Дополнительные возможности для расширения политического диалога, развития торгово-экономических связей, реализации совместных проектов, по мнению сторон, представляют торгово-экономическая, культурно-гуманитарная, цифровая сферы, искусственный интеллект и образование. Маулен Ашимбаев подчеркнул готовность Казахстана к сотрудничеству в этих направлениях.

Широкий спектр вопросов торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Беларуси, а также перспектив взаимодействия в рамках многосторонних площадок, Маулен Ашимбаев обсудил с председателем Совета Республики Национального собрания РБ Натальей Кочановой. Собеседники подробно остановились на результатах работы Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Казахстана и Советом Республики Национального Собрания Беларуси. Был обсужден ряд конкретных практических шагов, направленных на усиление межпарламентского взаимодействия.

На полях МПА СНГ Маулен Ашимбаев также провел ряд двусторонних встреч с главами других парламентских делегаций.