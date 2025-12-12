Спикер Сената рассказал о проводимых в РК реформах экспертам Италии

Сенат
58

Речь шла о важности парламентской реформы, проведении сбалансированной и открытой региональной политики и других направлениях деятельности Парламента

Фото: Сенат

В рамках рабочего визита в Ватикан Спикер Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев встретился с Великим магистром Суверенного Мальтийского Ордена Фра Джоном Тимоти Данлапом, а также с Великим канцлером Риккардо ди Монтекупо.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, обозначили перспективы расширения многосторонних связей и обменялись мнениями касательно реализации совместных проектов.

Приветствуя Фра Джона Тимоти Данлапа, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Казахстан стремится к развитию более тесных отношений с Суверенным Мальтийским Орденом. Председатель Палаты отметил значительный потенциал для развития сотрудничества в таких сферах, как межрелигиозный диалог, гуманитарная помощь, медицинское и социальное обеспечение, учитывая схожесть позиций и подходов обеих государств по многим глобальным вопросам.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придает большое значение расширению межконфессионального и межкультурного взаимодействия. В сентябре этого года в Астане состоялся VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, на котором впервые был представлен Суверенный Мальтийский Орден. В этой связи я хотел бы выразить благодарность за организацию Орденом выставки «Туринская плащаница». Эта инициатива органично вписалась в программу Съезда и вызвала значительный интерес со стороны участников. У нас схожие подходы ко многим глобальным проблемам. Существует большой потенциал для сотрудничества в гуманитарной, культурной и социальной сферах. Надеюсь, на укрепление сотрудничества и реализацию совместных проектов в этих и других направлениях», – сказал в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

Инициативы по продвижению глобальной культуры мира и диалога стали ключевой повесткой встречи Маулена Ашимбаева с Великим канцлером Суверенного Мальтийского Ордена Риккардо ди Монтекупо. Председатель Сената ознакомил собеседника с инициативами Президента страны Касым-Жомарта Токаева, направленными на поддержку стран, население которых страдает от продолжающихся конфликтов и кризисов. В частности, были обсуждены меры по оказанию гуманитарной помощи,  форматы сотрудничества в области торговли, продовольственной безопасности, инфраструктуры и транспортного сообщения.

По итогам встречи прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога Казахстана и Мальтийским Орденом. Основная цель документа – установление и развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в проведении совместных проектов и осуществлении скоординированной исследовательской, аналитической, консультационной, образовательной и методической деятельности в области взаимодействия религий, культур и цивилизаций.

Кроме того, в рамках визита делегация казахстанских парламентариев встретилась с представителями экспертного сообщества Италии, где состоялся обмен мнениями касательно международной повестки. Эксперты поделились своим видением новых мер по укреплению взаимодействия и совершенствованию подходов для преодоления актуальных проблем человечества. Маулен Ашимбаев ознакомил собеседников с проводимыми в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева преобразованиями, направленными на реформирование политической системы. Речь шла о важности парламентской реформы, проведении сбалансированной и открытой региональной политики и других направлениях деятельности Парламента.

«Сегодня по инициативе Президента Казахстана наша страна реализует масштабную программу преобразований. Парламентская реформа – одно из ключевых направлений политической модернизации. Президент страны Касым-Жомарт  Токаев предложил вынести на широкое общественное и экспертное обсуждение вопрос перехода к однопалатному Парламенту. Данная инициатива направлена на укрепление демократических институтов и механизмов, в котором Парламент с расширенными полномочиями будет играть одну из ключевых ролей.  Окончательное решение по этому вопросу будет принято на референдуме в 2027 году», – резюмировал Председатель Сената.

Пути реализации задач, обозначенных Президентом Казахстана на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, включая создание Межрелигиозной комиссии по этике искусственного интеллекта, а также направлений Астанинской декларации, Маулен Ашимбаев обсудил и с экс-главой Бюро по делам ислама Дикастерии по межрелигиозному диалогу монсеньором Халедом Акаше.

Халед Акаше, в свою очередь, выразил признательность Казахстану, который более 20 лет способствует укреплению глобального межрелигиозного диалога, решению значимых мировых проблем, продвижению идей толерантности и взаимоподдержки, невзирая на испытания временем. Он отметил готовность продолжать укреплять взаимодействие и оказывать содействие по ключевым направлениям сотрудничества.

Маулен Ашимбаев также почтил память Папы Римского Франциска, возложив цветы к его могиле в базилике Санта-Мария-Маджоре, посетил Научно-исследовательский центр молекулярной генетики Педиатрического госпиталя «Бамбино Джезу» и возложил цветы к недавно открытому в Риме бюсту великого казахского мыслителя Абая Кунанбайулы.

 

#Сенат #Италия #Ашимбаев

