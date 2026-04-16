Спикер Сената: У Казахстана с Таджикистаном – большой потенциал для дальнейшего наращивания экономического сотрудничества

Сенат
160

Ратификация Договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном заложит правовую основу для нового этапа экономического партнерства

Фото: Сенат

Документ призван стимулировать приток инвестиций и обеспечить защиту совместных бизнес-инициатив, трансформируя политические договоренности Глав государств в конкретные экономические результаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Сенат. Об этом заявил Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе сегодняшнего заседания Палаты.

Как отметил Маулен Ашимбаев, активизация торговых и инвестиционных связей в Центральной Азии – это реализация инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева. Комментируя одобренный Сенатом закон, особое внимание он уделил экономической составляющей союзничества с Таджикистаном.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в целом активизируются наши торговые и инвестиционные контакты со странами Центральной Азии. В данном случае с Таджикистаном мы соответствующее соглашение рассматриваем. Есть определенные форматы, бизнес-форумы, определенные наработки со стороны Правительства. Думаю, здесь есть большой потенциал для дальнейшего наращивания экономического сотрудничества двух стран в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты между Главами наших государств. И это Соглашение о союзнических отношениях, безусловно, будет создавать правовую основу для дальнейшего роста, развития наших экономических контактов и экономических отношений», – сказал председатель Палаты.

После одобрения данного закона и вступления его в силу, как считает Маулен Ашимбаев, должны активизироваться экономические контакты и новые инвестиционные проекты сразу в нескольких ключевых направлениях.

«Думаю, что сейчас у казахстанских предпринимателей большой интерес к инвестированию в Центральную Азию, Таджикистан, и таджикские предприниматели, думаю, заинтересованы дальше расширять контакты с казахстанскими коллегами, реализовывать совместные проекты в сельском хозяйстве, переработке, производстве продуктов питания, строительной отрасли и по другим направлениям», – резюмировал он.

#Сенат #Таджикистан #Ашимбаев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]