Спикер Сената встретился с послом Японии

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Республике Казахстан Джуном Ямадой по случаю завершения его дипломатической миссии в РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Спикер Сената поблагодарил дипломата за плодотворное сотрудничество и вклад в укрепление политических и экономических связей между Астаной и Токио. В частности, речь шла о тесном сотрудничестве в области экологии, энергетики, сельского хозяйства, науки, высшего образования и юстиции.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Япония является важным партнером Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи он обозначил необходимость активизации межпарламентских отношений двух стран.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание укреплению сотрудничества между Казахстаном и Японией. Успешно действует формат «Центральная Азия + Япония». В этом контексте мы также приветствуем создание Парламентской лиги дружбы Японии со странами Центральной Азии. Продвижение сотрудничества между нашими странами в транзитно-транспортной, энергетической, водной и других сферах будет способствовать долгосрочному взаимовыгодному партнерству между нашими странами», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи председатель Сената также отметил, что за прошедшие годы между Казахстаном и Японией успешно реализованы совместные проекты и программы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе по организации научных стажировок казахстанских ученых в исследовательских центрах Японии, улучшению водоснабжения и медицинской инфраструктуры.

В свою очередь посол поблагодарил казахстанскую строну за активное взаимодействие и высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования, а также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Японией.