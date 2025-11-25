Спикер Сената встретился с работниками предприятий Карагандинской области

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел ряд встреч с трудовыми коллективами промышленных предприятий, депутатами маслихатов, членами Ассамблеи народа Казахстана, представителями общественности Карагандинской области и участниками первого регионального проекта «Школа аналитики. Караганда», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Н. Байбулин / Сенат РК

На повестке были определены основные направления совместной работы по реализации поручений Главы государства, а также форматы взаимодействия Палаты с маслихатами и экспертами по ключевым отраслям.

Качественная реализация инициатив Главы государства, которые были озвучены в ежегодном Послании Президента страны Касым-Жомарта Токаева, как подчеркнул спикер Сената, требует комплексного подхода и системного взаимодействия всех заинтересованных сторон. В этом ключе особое внимание во время встречи с депутатами маслихатов и членами Ассамблеи было уделено вовлечению местных представительных органов и экспертно-аналитического сообщества в законотворческую работу. Такой формат придаст импульс качественному экономическому росту Казахстана, своевременному принятию необходимых законов, включая Строительный, Цифровой кодексы, а также закон о банках и банковской деятельности, и совершенствованию парламентской деятельности.

Маулен Ашимбаев также акцентировал внимание на предстоящей парламентской реформе, которая нацелена на повышение эффективности законодательного процесса и принятия решений, и объединит политические реформы в единую институциональную систему.

«В Послании народу Президент страны Касым-Жомарт Токаев определил стратегический курс развития Казахстана, уделив особое внимание цифровизации и развитию искусственного интеллекта. Содействие его качественной реализации – наша приоритетная задача. Глава государства также предложил вынести на широкое общественное и экспертное обсуждение вопрос перехода к однопалатному Парламенту. В результате парламентской реформы повысится и роль маслихатов, поскольку вы напрямую работаете с населением на местах. Окончательное решение будет приниматься путем общенационального референдума с учетом мнения граждан», – сказал председатель Палаты, обращаясь к участникам встречи.

Объединить усилия, по мнению Маулена Ашимбаева, следует и для раскрытия потенциала Карагандинской области. Как крупный индустриальный центр страны регион имеет важное значение для экономического развития страны. Высокие показатели по ряду перспективных направлений сегодня придают импульс для перехода к новой экономической модели и росту инвестиционной привлекательности Казахстана.

«Глава государства уделяет большое внимание диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. В результате в регионах начали работать новые предприятия, создаются рабочие места. Депутаты Сената на прошлой неделе рассмотрели республиканский бюджет на ближайшие три года и поддержали решение о выделении области дополнительно значительного финансирования. Работа по содействию развитию региона Палатой будет продолжена», – сказал председатель Сената и остановился на задачах по развитию потенциала области.

Обсуждение и обмен мнениями в этом ключе продолжилось в ходе круглого стола, посвященного вызовам и перспективам в сфере машиностроения. Несмотря на лидирующие позиции в машиностроительном комплексе страны, которые Карагандинская область занимает благодаря мощной индустриальной базе и тесной интеграции с металлургической отраслью, по мнению Маулена Ашимбаева, существует и ряд открытых вопросов. В их числе – импортозависимость, дефицит кадров, технические и цифровые пробелы.

«Сегодня мы наблюдаем, как активно развивается машиностроение в стране. В то же время остается множество проблем в этой сфере. Одна из наиболее важных – это обеспечение доступного финансирования и привлечение инвестиций. Для решения этих и других вопросов Сенатом разработан отдельный законопроект о поддержке машиностроения. В целом отрасль машиностроения в Казахстане обладает значительным потенциалом. Чтобы реализовать его, нужна эффективная совместная работа государственных органов, бизнеса, науки и системы образования. Такое сотрудничество позволит формировать конкурентоспособные производства, повышать локализацию и продвигаться к созданию современной, эффективной и экспортно-ориентированной машиностроительной отрасли», – отметил председатель Палаты в своем выступлении.

Роль молодежи в реализации реформ и развитии Казахстана обсудил Маулен Ашимбаев в ходе встречи с представителями активной молодежи области – участниками первого регионального проекта «Школа аналитики. Караганда». Спикер Сената, приветствуя экспертов, ознакомил их с ценностями Taldau community и концепцией проекта. Он отметил, что Глава государства постоянно подчеркивает важную роль аналитических подходов в устойчивом развитии страны. В этой связи на протяжении ряда лет Школа содействует развитию аналитических навыков у молодых специалистов из государственных органов, национальных компаний, образовательных и научных учреждений и других сфер.

