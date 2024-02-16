Спикер Сената встретился с жителями Акмолинской области

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел ряд встреч с общественностью, аксакалами, молодежью и депутатами маслихатов Акмолинской области. На повестке – задачи по реализации поручений главы государства, озвученных в послании и на расширенном заседании правительства, содействие Сената развитию региона, а также взаимодействие палаты с маслихатами

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Ключевые темы для обсуждения с депутатами маслихатов региона и представителями общественности - реализация политических, экономических и социальных реформ, равно как и перспективы развития области. По мнению спикера Сената, для достижения всех обозначенных целей важна комплексная совместная работа. Такой подход является залогом качественного экономического развития страны и роста благосостояния граждан.

«На расширенном заседании правительства президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил приоритетные задачи по развитию социально-экономической сферы, повышению эффективности бюджетной и налоговой политики. Они должны быть в центре внимания депутатов и учтены в работе, в том числе при разработке Налогового кодекса. Последовательно будет увеличиваться финансирование сельского хозяйства. Учитывая темпы развития этой сферы в Акмолинской области, эта инициатива очень важна для жителей региона. Реформирование социальной сферы, инициированное главой государства, также потребует целенаправленной работы. Все государственные органы должны работать совместно в этих направлениях на достижение поставленных целей», – отметил в своем выступлении спикер Сената.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев остановился на важных аспектах проведения либерализации экономики. Среди них – отказ от чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, изменение системы госзакупок, ГЧП, регулирование строительной отрасли. Обсудили участники встречи и актуальные для региона инициативы главы государства, касающиеся ремонта дорог республиканского значения и инфраструктуры.

«Акмолинская область имеет особое значение для развития экономики страны и обеспечения столицы сельскохозяйственной продукцией. В регионе интенсивно ведется строительство жилья и социальных объектов, в том числе школ в сельской местности. Хорошие показатели и в сфере здравоохранения. Тем не менее, в регионе наряду с достижениями, существует и ряд проблем. Актуален вопрос модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры. Есть и экологические проблемы Щучинско-Боровской курортной зоны. В этом направлении мы, как палата, представляющая интересы регионов, намерены усилить связь с маслихатами и способствовать решению актуальных вопросов», – отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи спикер Сената также призвал коллег – депутатов маслихатов области активнее принимать участие в законодательной работе, мероприятиях Сената: парламентских слушаниях, правительственных часах, круглых столах и выездных заседаниях, которые нацелены на обсуждение и выработку концептуальных предложений для решения тех или иных вопросов. Отметил Маулен Ашимбаев и работу таких платформ для сотрудничества, действующих в Сенате, как Парламентская комиссия по Целям устойчивого развития, созданная по поручению главы государства, депутатская группа Өңір и Совет по взаимодействию с маслихатами.

Роль молодежи в реализации реформ и развитии потенциала области обсудили сенаторы в ходе встречи с представителями активной молодежи региона. Спикер Сената в этой связи подчеркнул, что в стране ведется системная поддержка молодых казахстанцев, реализуются комплексные реформы, разрабатываются стратегические программы и государственные проекты.

«По инициативе главы государства в Казахстане создаются все необходимые условия для молодежи в сферах образования, карьерного роста, обеспечения жильем. Ведется большая работа по содействию инициативам молодых предпринимателей региона и системному решению вопросов их занятости. Уникальные возможности для талантливой, образованной и грамотной молодежи открывает Президентский молодежный кадровый резерв. Скоро в Акмолинской области начнется отбор в местный кадровый резерв. Уверен, молодежь Акмолинской области внесет значительный вклад, как в развитие региона, так и страны», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам встречи, и проинформировал о законодательных нормах, обеспечивающих присутствие молодежи в Мажилисе и маслихатах.

Рассказал Маулен Ашимбаев и о проектах, которые реализуются в Сенате для поддержки активной молодежи – Школа аналитики и Клуб молодых экспертов, цель которых открыть новые возможности для молодых талантов. Отметим, что буквально накануне в городе Кокшетау члены Клуба молодых экспертов при Сенате провели встречу с экспертным сообществом Акмолинской области, на которой были обсуждены вопросы развития региона, а также возможности взаимодействия экспертного сообщества области с Клубом. Все это является планомерным результатом комплексной работы Сената по взаимодействию с регионами, включая работу и с местным экспертным сообществом.

Кроме того, сенаторы встретились со студентами и профессорско-преподавательским составом университета имени Шокана Уалиханова. Ознакомились с деятельностью, маслоэкстракционного завода по переработке сои, семян подсолнечника и рапса ТОО «Бота-2015» и ТОО «Макинская птицефабрика». В ходе встреч были обсуждены вопросы по дальнейшему расширению прозводств, финансирования, а также состояния материально-технической базы предприятий. Также сенаторы посетили клинико-реабилитационный центр с поликлиникой ТОО «Viamedis», который оснащен современным медоборудованием и обслуживает более 20 тысяч жителей региона.