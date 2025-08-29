Любовь к спорту меняет жизни людей к лучшему, дает им уверенность в себе, делает сильнее не только телом, но и духом, считает 27-летний жезказганец Сергей Данилов. Он занимается спортом с шести лет, первые занятия начались в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации имени Маруы Кулушевой, где он воспитывался до совершеннолетия. Кстати, казахский он знает с детства, а выучил его уже в центре.

Знание двух языков очень помогает в достижении поставленных целей. Спортивная арена, считает Сергей Данилов, – отличная площадка для тех, кто желает развивать свои языковые навыки.

– Мой первый спорт – это футбол, – рассказал он. – Мы равнялись на старших ребят нашего центра, которые организовали свою команду, участвовали в соревнованиях областного, республиканского уровней, выезжали в другие города на матчи.

После футбола были вольная борьба, баскетбол, параллельно он занимался теннисом, тоғызқұмалақом, а еще шашками и шахматами. Часть секций была создана при центре им. Маруы Кулушевой, также воспитанники занимались в городских спортивных школах и во Дворце школьников.

– Все спортивные дисциплины потом очень пригодились в жизни, – отметил Сергей Данилов. – В Жезказганском высшем политехническом колледже, откуда вышел дипломированным техником-строителем, приветствовали спортивные достижения. Так же и в университете, где получил специальность тренера на факультете с казахским языком обучения. Во время учебы сформировались планы на будущее.

Сейчас Сергей Данилов работает на трех работах, четыре раза в неделю тренирует своих младших – воспитанников Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации имени Маруы Кулушевой, в другое время обучает молодежь постарше в другом спортзале.

– Я был кочегаром, электриком, освоил профессию слесаря, – рассказал Сергей Данилов. – Многие базовые знания получил еще в школе, где нас учили работе по дереву, металлу. Однако моей мечтой всегда была тренерская работа. Диплом на руках, теперь можно более серьезно сосредоточиться на воспитании будущих чемпионов. Причем именно из области Улытау. Известные боксеры – чемпионы Серик Сапиев, Василий Жиров, Геннадий Головкин прославили в свое время Карагандинскую область. Пришло время нового региона раскрывать и продвигать на спортивной арене юные таланты.

– Это было целью моего тренера Саята Балмагамбетова, и я ее поддерживаю, – отметил Сергей Данилов. – Не важно, из какого города или поселка будет чемпион, талантливых ребят в регионе немало.

Сейчас Сергею Данилову предлагают должность тренера в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Он уверен, посвящая больше времени воспитанию подрастающего поколения, сможет мечту осуществить.

– Я пришел в секцию по боксу поздно – в 15 лет, – поделился он воспоминаниями. – Нас тренировал Саят Балмагамбетов, он стал нашим наставником, многому научил, вдохновил, направил.

Тогда же Сергей Данилов впервые задумался о карьере тренера по боксу. Были свои успехи, ему доверяли вести тренировки в отсутствие наставника. А когда стал выпускником центра, вернулся туда в качестве тренера.

– Это было мое решение, – отметил он. – Есть и результат: один из моих вчерашних подопечных, которого тренировал в центре с малых лет, стал призером Казахстана, международных турниров, сейчас он кандидат в мастера спорта по боксу, в данный момент выступает на соревнованиях в Китае.

В общей сложности в центре им. Маруы Кулушевой Сергей тренирует 19 юных спортсменов, среди них три девочки. Все они говорят на русском и казахском языках.

– Я провожу тренировки на двух языках, больше на казахском, – рассказал Сергей Данилов. – Дети все чаще во время занятий переходят с русского на казахский. Во время занятий я требую от них выкладываться по максимуму, а после тренировок стараюсь мотивировать на успех. По сути, тренер – не только наставник, но и психолог. Юных спортсменов нужно вовремя морально поддержать: если устали или сомневаются, если бой прошел не так, как рассчитывали.

Казахстанские спортсмены уже зарекомендовали себя на международной арене. Успехи в боксе не случайны. Во-первых, это один из самых любимых видов спорта казахстанцев, а во-вторых, в нашей стране сильнейший тренерский состав, классическая школа, где есть свои устоявшиеся традиции. Именитые опытные тренеры поддерживают новичков, дают им советы, помогают. Молодежь в свою очередь делится с ними новыми подходами в работе, ведь спорт обновляется, нужно идти в ногу со временем.

– У ребят из области Улытау большой потенциал, – пояснил Сергей Данилов. – У семи моих учеников хорошие перспективы на будущее. Уже сейчас они постоянные участники и призеры различных чемпионатов. Главное, чтобы продолжали занятия.

Порядка 75% юных спортсменов хотят профессионально заниматься спортом. Но затем наступает переходный возраст – и потом многие выбирают учебу в колледже или университете, другую профессию, поэтому серьезно занимаются около половины из них.

– Я работал на разных предприятиях и заметил, что люди очень хорошо относятся к спортсменам, уважают их, – отметил Сергей Данилов. – Ну а знание казахского позволяет найти общий язык со всеми, с кем знакомишься на работе или в быту. Мир быстро меняется, чтобы достичь поставленных целей, нужно упорно работать, а знание нескольких языков – отличный навык для тех, кто стремится к большим успехам.