Справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Астане выразил благодарность главе государства Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу за гостеприимство, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Дорогой мой брат, господин Касым-Жомарт Токаев, дорогие главы государств, я рад участвовать в этом совещании. Выражаю благодарность господину Токаеву лично и всем казахским братьям за такое гостеприимное мероприятие. Желаю, чтобы это совещание принесло пользу и блага всем нашим народам», – сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также высказался о сложившейся на сегодня геополитической ситуации.

«Мы всё еще видим последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабах. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в войне, и нет побежденного в справедливом мире. С другой стороны, наши интенсивные усилия с ООН по ликвидации негативных последствий войны получили признание во всем мире. Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными – ощутимые достижения в этом направлении. Наша цель – сохранить темп, несмотря на все трудности, и как можно скорее остановить кровопролитие», – резюмировал президент Турции.