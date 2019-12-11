Справедливости ради

В удовлетворении искового заявления отказать, договор купли-продажи признать законным. Коротко, сухо, по делу. Но только для Дмитрия Ильича, который столько здоровья уже вложил в разбирательства с этим горе-участком, вынесенный вердикт – словно нож в сердце.История эта давняя и как многие из тех дел, что лежат у меня на столе, какая-то… несправедливая. Согласно решению суда был участок, было неосвоение, был возврат, а потом и аукцион, по которому на земле появился новый хозяин. По закону здесь все довольно просто и объяснимо. Человек не выполнил обязательства по освоению арендуемой территории, и акимат по праву его забрал.Только вот у истца на этот счет другое мнение. На руках у него есть акт полевого обследования, где в строке «степень освоения участка» значится «освоен». Но в суде говорят о том, что истец не руководствовался действующими нормами и правилами. «Факт отсутствия разрешительных документов на строительство заявитель в суде не оспаривает».Словом, придраться не к чему. Но покоя в этой истории мне не дает тот факт, что Дмитрий Ильич в нынешнем году отметил свое 91-летие. А главное – участок ему как ветерану труда и труженику тыла выделили на 60-летие Победы в Великой Отечественной войне!В итоге что получается? Учас­ток вроде как дали, почтение выразили, а потом… забрали. И сидит теперь 90-летний аксакал у разбитого корыта. Был помоложе, сам ходил по инстанциям в поис­ках правды, а теперь передал в «наследство» все эти хождения своему сыну, который, конечно, пытается доказать, что там не учли, тут потеряли. Но все пока безрезультатно.Оспаривать решения судей, конечно, никто не берется. Они обоснованны и законны. Но, согласитесь, осадок остался…А между тем реформирование судебно-правовой системы было нацелено в том числе и на рост показателей по вынесению справедливых решений. И что-то мне подсказывает, что и в этом случае, в рамках закона, вопрос можно было решить иначе. Может быть, выделить ветерану другой участок или дать ему в качестве исключения дополнительный срок для исполнения целевого назначения, а может, подарить, ведь человек заслужил его.Говоря о справедливом правосудии, в Верховном суде утверждают: у каждого своя правда. Но, наверное, это тот случай, когда правда должна быть одна, а справедливости ради нужно учитывать все детали произошедшего.К слову, не так давно Генеральной прокуратурой был разработан проект, который в идеале предполагал обеспечение баланса между справедливостью и законностью. На это нацелены и «7 камней правосудия». Одно из их направлений даже названо так – «Справедливость». Хотелось бы верить теперь, что охватит оно всех. И за бортом не останутся старики, малоимущие и другие представители уязвимых слоев населения.…А Дмитрий Ильич, по словам его сына, еще втайне надеется, что поживет на своей законной, заслуженной долгим трудом земле. Будет кассационный суд. Но если он решит спор в пользу нового хозяина, то доживать свой век ветеран труда и труженик тыла, награжденный медалями «За доблестный труд в Великой Отечест­венной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», будет в своем стареньком доме.А может, случится чудо? И та справедливость, что опирается на человечность, все-таки восторжествует?..