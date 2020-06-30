Средний счет на оплату электричества возрастет в Казахстане с 1 июля

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Казахстане средний счет на оплату электричества возрастет примерно на 200 тенге. Об этом сообщил директор департамента развития электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Согласно прогнозам, при изменении предельных тарифов средний счет на оплату электрической энергии для конечных потребителей (по статистическим средним квартирам – прим. автора) может увеличиться не ранее четвертого квартала на величину не более 200 тенге в месяц", – сообщил Дарибаев.
Он отметил, что с начала 2020 года увеличились независящие от ЭПО затраты по приобретению топлива, уплате обязательных платежей в бюджет и т.д.
"Поэтому энергопроизводящие организации в апреле подали заявки на корректировку предельных тарифов по группам. Из 44 энергопроизводящих организаций заявки были поданы от 35. При их рассмотрении был применен индивидуальный подход", – добавил Айдос Дарибаев.
По его словам, корректировка тарифов была произведена 29 июня текущего года приказом министра энергетики РК.
"Данный приказ должен быть введен в действие с 1 июля 2020 года. Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 16 процентов. При этом предельный тариф Экибастузской ГРЭС-1, которая реализует электрическую энергию практически всем регионам Казахстана, увеличится незначительно – на 0,7%. Сохранение предельного тарифа Экибастузской ГРЭС-1 на фоне увеличения тарифов других станций в диапазоне от 12 до 24% окажет влияние на конечные тарифы", – рассказал Дарибаев.
Он также добавил, что по 9 энергопроизводящим организациям из 44 тариф сохранен на прежнем уровне. По одной энергопроизводящей организации был снижен тариф на 7%. По 18 энергопроизводящим организациям из 34 тариф увеличился до 20%, по остальным 16 станциям – увеличение было больше 20%.