Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент полиции ВКО информирует граждан о росте случаев кражи денежных средств через вредоносные приложения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Мошенники звонят, представляясь сотрудниками «Казахтелекома», сообщают об якобы истечении срока договора на услуги связи или предлагают «эксклюзивные» скидки. После этого через мессенджер WhatsApp жертве отправляется ссылка для «обновления данных» или «активации скидки».

При переходе по такой ссылке на устройство загружается вредоносный файл, который предоставляет преступникам удаленный доступ к банковским приложениям и личным данным. Признаком заражения может быть сильный нагрев телефона, блокировка экрана или потеря отклика на команды.

В таких случаях полицейские рекомендуют немедленно выключить устройство, по возможности извлечь SIM-карту и аккумулятор, отключить интернет и срочно связаться с банком для блокировки счетов и карт. Также необходимо сообщить о происшествии в полицию по номеру «102».