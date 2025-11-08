Бывшего джихадиста Ахмеда аш-Шараа, занимающего пост временного президента Сирии, Вашингтон исключил из своего списка террористов вместе с министром внутренних дел страны Анасом Хасаном Хаттабом, сообщил Госдепартамент, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Jeenah Moon/REUTERS

Соединенные Штаты объявили об исключении из списка террористов президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хасана Хаттаба, сообщается на сайте Государственного департамента США в Вашингтоне вечером в пятницу, 7 ноября. Принятие Советом Безопасности ООН подготовленной США резолюции "стало мощным политическим сигналом, подтверждающим переход Сирии к новой главе", добавляют в тексте заявления.

"Новое сирийское правительство во главе с президентом аш-Шараа прилагает все усилия для поиска пропавших без вести американцев, выполнения своих обязательств по борьбе с терроризмом и наркотиками, уничтожению остатков химического оружия и содействию региональной безопасности и стабильности, а также инклюзивному политическому процессу, возглавляемому и находящемуся в руках сирийцев", - обосновывает принятое решение Госдепартамент.

10 ноября временный президент Сирии планирует совершить свой первый визит в Вашингтон. Как ожидается, на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом он подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ). Этот визит состоялся бы, даже если бы Совет Безопасности ООН не проголосовал за отмену санкций: ранее Комитет по санкциям Совбеза ООН уже выдавал главе временного правительства Сирии разрешения на поездки.

Совет Безопасности ООН 6 ноября снял санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба, которые находились в международных санкционных списках в связи с ИГ и "Аль-Каидой". "За" предложенную США резолюцию о снятии ограничений проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Китай воздержался.

Представители Великобритании, России, Франции и Пакистана назвали решение важным шагом на пути к экономическому восстановлению Сирии, отметило агентство dpa. Новые сирийские власти увидели в снятии санкций признак "растущего доверия" к стране и возможность ее реинтеграции в международное сообщество.

США на протяжении уже нескольких месяцев призывали членов Совбеза ООН ослабить санкции против Сирии. В мае Трамп объявил о существенном изменении политики Вашингтона в отношении Дамаска, заявив о снятии введенных американской стороной экономических ограничений.

На следующий день после того, как Совбез ООН снял санкции с президента Сирии и главы МВД страны, обоих исключили и из санкционного списка в Лондоне. Оба ранее подпадали под финансовые ограничения Великобритании, введенные против ИГ и "Аль-Каиды". В октябре королевство исключило из списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая пришла к власти в Сирии в декабре 2024 года.

По данным агентства Reuters, к отмене ограничений против аш-Шараа готовится и Европейский Союз. "Мы по-прежнему привержены поддержке мирного и инклюзивного перехода, осуществляемого под руководством и при непосредственном участии сирийцев, чтобы помочь построить лучшее будущее для всех сирийцев", - сказал представитель Еврокомиссии.

Аш-Шараа, свергнувший в конце 2024 года Башара Асада, ранее был известен как Абу Мохаммед аль-Джулани. Под этим именем он в 2003 году присоединился к "Аль-Каиде" в Ираке для борьбы с силами международной коалиции во главе с США. В 2006-м он был арестован американскими военными и пять лет провел в тюрьмах Ирака.

После освобождения в 2011 году аш-Шараа основал и возглавил "Джебхат ан-Нусру" - сирийский филиал "Аль-Каиды", который некоторое время сотрудничал с ИГ. "Джебхат ан-Нусру" было реформировано в "Хайят Тахрир аш-Шам" в 2017 году. Основной целью новой группировки стало свержение Асада.