США могут снизить пошлины против Китая для сделки по TikTok

США,Китай
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп отметил, что «существует множество способов купить TikTok», и заверил, что будет найден «наилучший» для США

Фото: А.Аманжолова

Глава Белого дома также сообщил, что может продлить отсрочку блокировки соцсети на территории страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Напомним, в марте Трамп удвоил пошлины на китайские товары с 10 до 20%, обвинив Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил».

«Может быть, я немного снижу тарифы или что-то в этом роде, чтобы это произошло [одобрение Китаем сделки]», — сказал Трамп.

В январе Трамп отсрочил действие закона, запрещающего работу TikTok в США, и пообещал, что платформа сможет продолжить работу при условии передачи американскому государству 50% акций.

В марте американский лидер говорил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями TikTok в США и что сделка может состояться уже «скоро».

В январе он сообщал об интересе Microsoft к приобретению TikTok, а также не исключал, что купить соцсеть мог бы бизнесмен Илон Маск. Тот отрицал такие планы.

 

#Китай #США #Трамп #акции #TikTok

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