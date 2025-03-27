США вводит 25-процентные тарифы на импорт автомобилей

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Речь идет обо всех машинах, которые не выпускаются в США, заявил президент. На фоне решения Трампа акции General Motors Co. и Ford Motor Co. упали более чем на 5%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В администрации Трампа ожидают, что они будут приносить США $100 млрд дохода в год.

Президент сообщил, что переговорил с представителями «большой тройки» автопроизводителей — Ford, General Motors и Stellantis — о новых пошлинах.

«Если у вас здесь нет заводов, вам придется их построить, потому что в противном случае им придется платить пошлины, все очень просто», — сказал он.

По его словам, большинство компаний «большой тройки» уже имеют заводы в Соединенных Штатах и также намерены перенести свои подразделения по производству запчастей обратно в США.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс уточнил, что 25-процентными пошлинами будут облагаться импортируемые легковые автомобили (седаны, внедорожники, кроссоверы, минивэны, фургоны) и легкие грузовики, а также ключевые автомобильные детали, такие как двигатели, трансмиссии и электрические компоненты.

Организация Autos Drive America, лоббирующая интересы автопроизводителей за пределами США, включая Toyota Motor Corp. и BMW AG, предупредила, что новые пошлины окажут обратный эффект.

«Введенные сегодня пошлины приведут к удорожанию производства и продажи автомобилей в Соединенных Штатах, что в конечном итоге приведет к росту цен, сокращению возможностей для потребителей и сокращению рабочих мест в США», — считает президент организации Дженнифер Сафавиан.

В марте Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, но отложил их на месяц на товары, включая автомобили и запчасти, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле (USMCA).