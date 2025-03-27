США вводит 25-процентные тарифы на импорт автомобилей

Экономика,США,Авто
114
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Тарифы вступят в силу 2 апреля

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Речь идет обо всех машинах, которые не выпускаются в США, заявил президент. На фоне решения Трампа акции General Motors Co. и Ford Motor Co. упали более чем на 5%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В администрации Трампа ожидают, что они будут приносить США $100 млрд дохода в год.

Президент сообщил, что переговорил с представителями «большой тройки» автопроизводителей — Ford, General Motors и Stellantis — о новых пошлинах.

«Если у вас здесь нет заводов, вам придется их построить, потому что в противном случае им придется платить пошлины, все очень просто», — сказал он.

По его словам, большинство компаний «большой тройки» уже имеют заводы в Соединенных Штатах и также намерены перенести свои подразделения по производству запчастей обратно в США.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс уточнил, что 25-процентными пошлинами будут облагаться импортируемые легковые автомобили (седаны, внедорожники, кроссоверы, минивэны, фургоны) и легкие грузовики, а также ключевые автомобильные детали, такие как двигатели, трансмиссии и электрические компоненты.

Организация Autos Drive America, лоббирующая интересы автопроизводителей за пределами США, включая Toyota Motor Corp. и BMW AG, предупредила, что новые пошлины окажут обратный эффект.

«Введенные сегодня пошлины приведут к удорожанию производства и продажи автомобилей в Соединенных Штатах, что в конечном итоге приведет к росту цен, сокращению возможностей для потребителей и сокращению рабочих мест в США», — считает президент организации Дженнифер Сафавиан.

В марте Трамп ввел 25%-ные пошлины на импорт из Мексики и Канады, но отложил их на месяц на товары, включая автомобили и запчасти, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле (USMCA).

#США #автомобиль #тариф #Трамп #импорт

Популярное

Все
Dauscher: патент германский, металл – казахстанский
Соль земли и хлопок
Казахстан – в Книге рекордов Гиннесса: 5 тыс. человек в национальных костюмах собрались в Актау
Уступи дорогу скорой помощи!
Фонд, дарящий надежду
Водный кодекс направлен на подпись Главе государства
Под полный запрет попала точечная застройка
Народные гулянья в Аршалы
Философия и практика партнерства
Жители столицы просят сохранить сквер
Тазару күні завершил декаду Наурызнама
Утилизировать, перерабатывать и использовать повторно
Новые стандарты общественного диалога
Регионы готовятся к довыборам депутатов маслихатов
Десять заводов одного кластера
Стремление к созидательному будущему
Комфорт не только для себя
Был примером мужества и мудрости
Национальный курултай – устойчивая идеологическая платформа
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл»
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казахстан
Так звучит дружба
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
От 7 до 12 лет: суд по делу бывшего вице-министра культуры и спорта близится к завершению
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Расстались с миллионами
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
В США закрыли Минобразования
Как город лечить будем?
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
Казахстан ратифицировал соглашение о противодействии коррупции в СНГ со своей оговоркой
Казахстанские артисты обратились к водителям
Помогать по зову сердца
В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке (ВИДЕО)
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось

Читайте также

США могут снизить пошлины против Китая для сделки по TikTok
Трамп заявил о планах США бить по хуситам «еще долгое время»
Чат-бот Grok Илона Маска интегрирован в Telegram
До 500 тыс. евро получат работники Mercedes за добровольное…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]