Ссылку на сайт знакомств в школьном учебнике объяснили в Минпросвещения РК

Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения Казахстана прокомментировал видео о школьном учебнике, в котором обнаружили ссылку на сайт знакомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram центра.

Фото иллюстративное pixabay.com

Речь идет об учебнике «Естествознание» 6 класса издательства «Атамұра», выпущенного в 2018 году.

Как акцентировали в Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования, учебник прошел госэкспертизу и получил одобрение для использования в школах с русским языком обучения в 2017 году. И в течение 6 лет использования учебника в школах претензии такого рода не поступали.

«В §33 «Экскурсия в мир клетки» в задании ученику предлагается использовать справочные данные и интернет-ресурсы для установления функций органоидов клетки. В качестве одного из возможных ресурсов был указан сайт biofile.ru. На момент прохождения экспертизы это был веб-сайт научно-информационного журнала «Биофайл» (скрин архивной копии сайта прилагается). Предполагалось, что указание конкретных веб-ресурсов в учебниках будет способствовать развитию у детей навыков поиска и анализа информации», – отметили в центре.

РНПЦЭСО провел проверку и установил, что сайт в настоящее время не действует, однако прямой набор названия сайта в адресной строке браузеров и через телефон приводит к переадресации на сомнительные сайты знакомств.

«Анализ через архивный сервис web.archive.org показал, что данный сайт существует с 2011 года, в последние годы активность резко снизилась. 17 февраля и 9 марта 2023 года администратор сайта к его названию привязал новый URL, который перенаправляет на нерекомендуемые сайты (скрин архивированных адресов на сервисе прилагается).

Учитывая высокую важность информационной безопасности обучающихся, центр обратится с соответствующим запросом в правоохранительные и другие государственные органы», – рассказали в РНПЦЭСО.

Кроме того, совместно с издательствами будет проведена инвентаризация всех упоминаний веб-сайтов в действующих бумажных и электронных учебниках и составлено соответствующее инструктивное письмо для педагогов и родителей, добавили здесь.