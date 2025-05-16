Как сообщила газета The Washington Post, масштабный военный парад, который запланирован в Вашингтоне на июнь, будет стоить около $25–45 млн

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Парад, посвященный 250-летию армии США, пройдет 14 июня, в тот же день, когда президенту страны Дональду Трампу исполнится 79 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Парад будет включать десятки боевых самолетов, сотни армейских транспортных средств и тысячи солдат со всей страны, которые будут спать в правительственных зданиях в центре города», — говорится в материале.

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Ранее США и Катар заключили соглашения на 1,2 трлн долларов.