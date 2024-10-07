Стали известны подробности по делу блогера Лерчек

Звезды , Россия , Коррупция
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По предварительным данным, бывшие супруги выводили и обналичивали средства через ОАЭ

Фото: msk-news.net

Сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа может составлять $1 млн. Средства выводились и обналичивались через ОАЭ в течение последних двух лет. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах, передает Kazpravda.kz

«Бывшими супругами, по предварительным данным, было выведено более $1 млн через ОАЭ с дальнейшим выводом на иностранные счета, вывод продолжался вплоть до их развода. Свыше 250 млн рублей было выведено около двух лет назад», - сообщил собеседник агентства.

Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о переводе 251 млн рублей из РФ. Ей также запрещено пользоваться интернетом. Местом домашнего ареста определили поселок «Миллениум парк» в Истре. Ее бывший муж Артем Чекалин также не признал вину по делу, однако был готов сотрудничать со следствием. Официальный представитель стороны защиты Лерчек Екатерина Гордон заявляла журналистам о непризнании вины ее доверительницей.

Как отметили ТАСС ранее в правоохранительных органах, уголовное преследование связано с бывшими сотрудниками блогеров.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), это связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек.

По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Чекалиных о легализации денег в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года Чекалины полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн, после чего уголовные дела были прекращены.

#арест #блогер #Лерчек

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