Стало известно, где пройдут Олимпийские игры в 2030 и 2034 годах

В мире, Спорт
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Адема Ергали

Об этом сообщил глава комиссии МОК по будущим олимпиадам Карл Штосс

Фото: Gettyimages.ru

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил Французские Альпы в качестве места проведения Олимпиады-2030, а Солт-Лейк-Сити — 2034 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на RT.com

«Исполком согласился с рекомендацией комиссии по проведению зимних Олимпийских игр предложить Французские Альпы в качестве места проведения Олимпиады 2030 года, а также Солт-Лейк-Сити — в качестве места проведения Олимпиады 2034 года», — заявил Штосс.

По словам Штосса, оба места уже имеют опыт проведения крупных спортивных соревнований и стремятся использовать наследие прошлых Игр.

Функционер добавил, что окончательное решение будет принято всеми членами МОК на 142-й сессии в Париже с 22 по 24 июля.

 

 

#олимпиада #ОИ #МОК

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