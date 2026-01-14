Исследование рождаемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе выявило углубляющийся разрыв между странами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

В одних странах Азиатско-Тихоокеанского региона семья с четырьмя или пятью детьми по-прежнему считается нормой. В других же рождение даже одного ребенка становится все более редким явлением.

Именно этот резкий контраст и определил демографическую картину региона в 2025 году. Данные, собранные Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), свидетельствуют о растущем демографическом разрыве, который будет иметь серьезные последствия для экономики, систем здравоохранения и будущих поколений.

Самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Афганистане, где на одну женщину в среднем приходится 4,7 рождения детей. За ним следует Пакистан с показателем 3,5, а Папуа — Новая Гвинея — с 3,0. Такие уровни рождаемости тесно связаны с ограниченным доступом к услугам репродуктивного здоровья, ранними браками и социальными нормами, поощряющими многодетные семьи.

Региональные исследования UNESCAP последовательно показывают: там, где уровень образования девочек остается низким, а программы планирования семьи доступны неравномерно или в ограниченном объеме, рождаемость, как правило, остается высокой.

Значительное число стран Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня находится вблизи уровня простого воспроизводства населения — 2,1 рождения на одну женщину, при котором численность населения может сохраняться без учета миграции.

В Монголии и Тиморе-Лешти этот показатель составляет около 2,6, в Камбодже — 2,5, в Лаосе — 2,4. Бангладеш, Индонезия и Мьянма находятся практически точно на уровне воспроизводства. Эти цифры отражают переходное состояние обществ, где экономический рост и урбанизация меняют представления о семье, но традиционные модели все еще сохраняют влияние.

По данным UNESCAP, именно на этом этапе часто происходит перелом, после которого рождаемость начинает снижаться значительно быстрее.

В Индии, Непале, на Филиппинах, в Шри-Ланке и Вьетнаме средний показатель уже опустился до 1,9 рождения на женщину. КНДР следует за ними с уровнем 1,8, а в Брунее он составляет 1,7.

В более богатых и урбанизированных экономиках снижение продолжается: в Австралии и Новой Зеландии показатель равен 1,6, в Малайзии и на Мальдивах — 1,5, в Бутане — 1,4. В самом нижнем сегменте находятся Япония и Таиланд с уровнем около 1,2, Китай и Сингапур — 1,0, а Гонконг, Макао и Южная Корея — всего 0,7.

