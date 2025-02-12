Стало в небе тесно

Статистика таких происшествий – 203 случая на 10 тыс. рейсов. Данный показатель значительно превышает мировой уровень. Эти настораживающие данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) информационные агентства привели в связи с очередным инцидентом, имевшим место 26 января.

Самолет FlyArystan рейса FS 7366 (Уральск – Астана) при вылете из Уральска столкнулся со стаей птиц. Так как системы и двигатели работали исправно, экипаж продолжил полет. Посадка в столице прошла в штатном режиме. И только позже при осмотре лайнера были выявлены повреждения лопаток компрессора и участков фюзеляжа. Внутри левого двигателя обнаружены останки птиц.

Образцы будут направлены на ДНК-тестирование для определения видовой принадлежности птиц с целью предотвращения подобных происшествий в аэропорту Уральска. На вопрос, могло ли так случиться, что самолету потребовалась бы аварийная посадка, специалисты авиакомпании ответили: в настоящий момент по данному проис­шествию проводится расследование.

Создана комиссия, в состав которой включены специалисты АО «FlyArystan» и аэропорта Уральска. Идет сбор необходимой информации. Затем будет проведен анализ действий, в том числе оценка возможных и реализованных рис­ков, и разработаны рекомендации по необходимым корректирующим мерам.

Чаще всего самолеты сталкиваются с птицами на небольшой высоте при взлете или заходе на посадку. Эти случаи авиакомпании расценивают в первую очередь как событие, которое может привести к катастрофическим последствиям.

Конструкторы посчитали, что при весе птицы всего около двух килограммов (например, вороны или чайки) и при скорости самолета 320 км⁄час сила удара, который испытывает лайнер, превышает три тонны. Удар по воздушному судну, летящему со скоростью 700 км⁄час, втрое сильнее, чем снаряд 30-миллиметрового орудия. При таком ударе птица может разбить стекло кабины, пробить обшивку фюзеляжа и крыльев.

По официальным данным Международной организации гражданской авиации, в мире с 2001 по 2007 год зарегистрировано 42 тыс. 508 случаев столкновений. К сведению аэрофобов нужно отметить, что воздушный транспорт, между тем, остается самым безопасным видом транспорта. Аварии и катастрофы, благодаря усилиям конструкторов и авиационных служб, редки: в среднем приходится около одного несчастного случая с человеческими жертвами на миллиард летных часов.

По большей части столкновение с птицей приводит к повреждению воздушного судна и становится причиной задержки рейса, создавая большие неудобства как пассажирам, так и авиакомпании. После каждого такого случая последняя проводит техническую инс­пекцию воздушного судна. Все расходы по ремонту и устранению повреждений она несет самостоятельно. По оценкам международных экспертов, ежегодный мировой ущерб коммерческой авиации по данным фактам превышает миллиард­ долларов.

Как отметили в АО «Air Astana» (FlyArystan является дочерней компанией АО), за прошлый год произошло 204 столкновения воздушных судов группы компаний Air Astana с птицами в разных аэропортах, из них 22 случая – с повреждениями.

Случаев аварийной посадки после столкновения с птицами в истории деятельности АО не было. В Уральске столкновение самолета с птицами 26 января – первый случай с повреждением воздушного судна в данном аэропорту за последние четыре года.

Всего за 2022–2024 годы в данном аэро­порту зафиксировано четыре случая столкновений с птицами без повреж­дений. В основном они пришлись на летние и осенние месяцы.

Обеспечение орнитологической безо­пасности на территории аэродрома – непосредственная задача любой воздушной гавани. По данным пресс-службы аэропорта Уральска, «26 января в райо­не аэропорта наблюдались перелеты птиц. Сменный инженер аэродромной службы, в обязанности которого входит контроль орнитологической обстановки, сообщил об этом руководителю полетов РГП «Казаэронавигация», который передает информацию экипажу воздушного судна для последующего принятия решения. Таким образом, экипаж рейса FS 7366 должен был иметь исчерпывающие данные о перелетных птицах в районе аэродрома».

В ответе на журналистский запрос также отмечено: «Аэропорт Уральска обеспечивает орнитологическую безопасность полетов в полном соответствии с Правилами управления опасностями, создаваемыми птицами и животными, для полетов гражданских воздушных судов в Республике Казахстан, утвержденными Приказом и. о. министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 323.

Аэродромная служба аэропорта обеспечена всем необходимым оборудованием для отпугивания птиц и диких животных: биоакустическими системами, лазерными и зеркальными отпугивателями, шумовыми пистолетами, сигналами охотника и прочим. Оборудование пополняется и обновляется по результатам специальных обследований территории. На приаэро­дромной территории постоянно проводятся мероприятия по улучшению орнитологичес­кой обстановки. Только за прошедший весенне-летний период было удалено 186 птичьих гнезд и выполнена процедура коронации и удаления сухих деревьев.

С 2024 года в аэропорту начали проводить специальные ежеквартальные исследования с целью улучшения орнитологической обстановки: обследование поведения птиц и иных животных на аэродроме и в радиусе 13 км от аэродрома с учетом сезонных изменений. Эти меры направлены на обеспечение максимальной безо­пасности полетов и предотвращения потенциальных инцидентов, связанных с присутствием птиц в зоне аэродрома. Аэропорт готов принять дополнительные меры, если расследование инцидента укажет на их необходимость».

Факт налицо – пока этих мер недос­таточно. И вопрос уже не только к воздушной гавани. Закон РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» гласит: «Запрещается размещать на расстоянии ближе 13 км от контрольной точки аэродрома места выброса отходов, приводящих к массовому скоплению птиц и угрозе безо­пасности полетов». В этом же радиусе запрещено устраивать скотобойни, зверофермы.

Между тем на сегодня населенные пунк­ты примыкают практически вплотную к аэропортам, Западно-Казахстанская область – не исключение. Так, меньше трех километров по прямой от уральского аэропорта до микрорайона «Жаркын» села Тукпай Теректинского района, построенного в 2022 году. Новостройки села Подстепного находятся и того ближе. А где многоэтажки, там и мусорные площадки. Сельские подворья – тоже места притяжения птичьих стай.

И как контролировать ситуацию, когда жилые кварталы возьмут стратегический объект в тесное кольцо?