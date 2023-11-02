Его подозревают во вторичном обороте наркотических средств

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Старшего оперуполномоченного задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"2 ноября сотрудниками ДКНБ по Алматинской области, совместно с УСБ ДП Алматинской области по подозрению во вторичном обороте наркотических средств задержан старший оперуполномоченный УБОП", - сообщили в ДП.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.