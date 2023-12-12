Стартовали с победы Спорт 12 декабря 2023 г. 0:00 616 Аскар Бейсенбаев Молодежная сборная Казахстана по хоккею с шайбой выиграла первый поединок на стартовавшем в Будапеште чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона. фото icehockey.kz В матче-открытии турнира подопечные Сергея Старыгина встретились с хозяевами первенства – сборной Венгрии и обыграли ее со счетом 5:2. В нашей команде заброшенными шайбами отметились: на 4-й минуте – Давлат Нуркенов, на 13-й – Егор Смольянинов, на 49-й – Артем Авдеенко, далее дубль на свой счет записал Всеволод Логвин (53-я и 58-я минуты). У проигравших отличились Герго Михалик (14-я) и Бендегуз Добош (39-я). Очередной поединок национальная команда Казахстана провела вчера вечером против Дании, а далее ей предстоит скрестить клюшки с дружинами из Франции, Японии и Австрии. На кону – единственная путевка в элитный дивизион. Кстати, в стартовых поединках французы были сильнее датчан со счетом 6:4, а австрийцы обыграли японцев – 5:2. Главный тренер нашей молодежки Сергей Старыгин прокомментировал прошедшую игру в интервью пресс-службе Казахстанской федерации хоккея: – Почти всегда первые матчи на турнире бывают смазанными, у всех команд. Начали неплохо, потом допустили ошибки, которые разбирали и обсуждали. Позволили сопернику сравнять счет, в третьем периоде пришлось даже перейти на три состава, чтоб перевернуть ход матча. – Сказались дальняя лавка или удаления во втором периоде? – Удаления больше. Хотя предупреждали ребят. А дальняя лавка – всегда готовимся к этому на тренировке, смена, наложения могут быть. Позволили забить и довольно простые голы. – На трибунах было много казахстанских болельщиков... – Да. Видимо, много казахстанцев здесь, кто проживает, кто учится. Приятно очень. – Каков настрой на Данию? – Мы сюда приехали с одним настроем, поэтому он будет таким же. Главное – не допускать тех ошибок, что были сегодня. В это же время в международной Континентальной хоккейной лиге, где наша страна представлена столичным «Барысом», прошел Матч звезд КХЛ, где победителем стала команда, представлявшая Дивизион Харламова. Харламовцы в финале на новой санкт-петербургской «СКА Арене», которая заявлена как самая большая ледовая арена в мире, в серии буллитов обыграли Дивизион Тарасова со счетом 8:7. В поединке за третье место Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Чернышева со счетом 7:4. За чернышевцев на этом турнире играли два представителя «Барыса» – чешский защитник Давид Скленичка и американский форвард Райли Барбер. #чемпионат #молодежь #хоккей