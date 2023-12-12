Стартовали с победы

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Молодежная сборная Казахстана по хоккею с шайбой выиграла первый поединок на стартовавшем в Будапеште чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона.

фото icehockey.kz

В матче-открытии турнира подопечные Сергея Старыгина встретились с хозяевами первенства – сборной Венгрии и обыграли ее со счетом 5:2. В нашей команде заброшенными шайбами отметились: на 4-й минуте – Давлат Нуркенов, на 13-й – Егор Смольянинов, на 49-й – Артем Авдеенко, далее дубль на свой счет записал Всеволод Логвин (53-я и 58-я минуты). У проигравших отличились Герго Михалик (14-я) и Бендегуз Добош (39-я).

Очередной поединок национальная команда Казахстана провела вчера вечером против Дании, а далее ей предстоит скрестить клюшки с дружинами из Франции, Японии и Австрии. На кону – единственная путевка в элитный дивизион. Кстати, в стартовых поединках французы были сильнее датчан со счетом 6:4, а австрийцы обыграли японцев – 5:2.

Главный тренер нашей молодежки Сергей Старыгин прокомментировал прошедшую игру в интервью пресс-службе Казахстанской федерации хоккея:

– Почти всегда первые матчи на турнире бывают смазанными, у всех команд. Начали неплохо, потом допустили ошибки, которые разбирали и обсуждали. Позволили сопернику сравнять счет, в третьем периоде пришлось даже перейти на три состава, чтоб перевернуть ход матча.

– Сказались дальняя лавка или удаления во втором периоде?

– Удаления больше. Хотя предупреждали ребят. А дальняя лавка – всегда готовимся к этому на тренировке, смена, наложения могут быть. Поз­волили забить и довольно прос­тые голы.

– На трибунах было много казахстанских болельщиков...

– Да. Видимо, много казах­станцев здесь, кто проживает, кто учится. Приятно очень.

– Каков настрой на Данию?

– Мы сюда приехали с одним настроем, поэтому он будет таким же. Главное – не допускать тех ошибок, что были сегодня.

В это же время в международной Континентальной хоккейной лиге, где наша страна представлена столичным «Барысом», прошел Матч звезд КХЛ, где победителем стала команда, представлявшая Дивизион Харламова. Харламовцы в финале на новой санкт-петербургской «СКА Арене», которая заявлена как самая большая ледовая арена в мире, в серии буллитов обыграли Дивизион Тарасова со счетом 8:7. В поединке за третье место Дивизион Боброва обыграл
команду Дивизио­на Чернышева со счетом 7:4. За чернышевцев на этом турнире играли два представителя «Барыса» – чешский защитник Давид Скленичка и американский форвард Райли Барбер.

#чемпионат #молодежь #хоккей

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