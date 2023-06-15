Поездки за 800 долларов: в Алматы придумали, как бороться с нечистыми на руку таксистами в аэропорту

В Алматы разработали стандарт тарификации поездок на такси из аэропорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Рабочая группа при Палате предпринимателей Алматы проанализировала стоимость сервисов такси в городе: AparuTaxi, Region, Yandex Taxi, Uber, Blue Sky Energy и других. Выяснилось, что тарифы на пассажирские перевозки варьируются от 1 200 до 12 тысяч тенге, в зависимости от расстояния до пункта пребывания и класса транспорта. Самая высокая стоимость – в премиум-сегменте от терминала аэропорта до горнолыжного курорта «Шымбулак». При этом, акцентировали в акимате, это не фиксируемая, а рекомендуемая цена, и она может меняться с учетом погоды, спроса и других данных.

Итогом же всей этой работы стали информационные стенды и буклеты на казахском, русском, английском и китайском языках по тарифам на услуги официальных операторов такси. Теперь туристы смогут сориентироваться по ценам и в случае обмана обратиться за помощью к правоохранителям.

Стенды вывесят в терминалах аэропорта Алматы. Подробную информацию гости мегаполиса также смогут получить на стойке Туристского информационного центра на выходе из терминала.

Кроме того, иностранцам в зоне таможенного контроля будут раздавать информационные вкладыши в паспорта о такси.

Отметим, гости южной столицы не раз становились в воздушной гавани жертвами обмана частных извозчиков. В апреле этого года гражданина Германии довезли из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге. А в мае один и тот же таксист выманил у россиянина и туристов из Индии 400 евро и 800 долларов.