Степная муза Низами: премьеру национальной оперы готовят в Астане

Культура,Театр
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новая масштабная постановка состоит из девяти картин

Фото: пресс-служба театра

Премьера оперы «Аппак – дочь Кыпчакская» пройдет 21 и 22 мая на сцене «Астана Опера». Полотно о войне, мудрости и любви, способной проложить путь к миру, представят в День работников культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz 

Как уточняется, важное культурное событие приурочено к 35-летию Независимости Казахстана, реализуется при поддержке МКИ РК, и обещает стать одной из главных театральных премьер года. 

Авторы новой оперы – композиторы Серикжан и Алиби Абдинуровы, либреттист Тлеугазы Бейсембек, режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе, музыкальный руководитель постановки Абзал Мухитдин – выбрали непростой путь. Вместо прямой иллюстрации известной драмы Габита Мусрепова «Аппак – дочь Кыпчакская» они создали многослойное полотно, где развиваются сразу несколько сюжетных линий.  

Первая - почти исповедальная: история великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви и его музы, плененной кыпчакской красавицы Аппак. Ее преподносят ему как дорогой подарок правитель Дербента, но дар превращается в судьбу. Вторая линия – эпическая: войны, интриги, предательство, замкнутый круг насилия, где одна война порождает другие.

В оперном прочтении эти линии вовсе не соседствуют, а тонко переплетаются. Личная драма Аппак здесь вырастает в народную трагедию. Именно ее связь с родной степью, память предков и мудрость становятся тем рычагом, который останавливает бесконечную вражду.

Тот, кто ждет от новой оперы парадного портрета персонажей, будет удивлен. Постановочная группа во главе с лауреатом Государственной премии Татарстана режиссером Михаилом Панджавидзе сознательно уходит от шаблонных характеров. Так, Аппак – сложная, объемная героиня, способная вызвать восхищение и одновременно сочувствие.

Для заслуженных деятелей Казахстана братьев Серикжана и Алиби Абдинуровых «Аппак» - первый опыт работы с большой оперной формой, и их ждет главный экзамен: премьера  на сцене.

Музыкальным руководителем оперы выступил народный артист Казахстана Абзал Мухитдин, за пультом симфонического оркестра «Астана Опера» – дирижер-постановщик заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров, а также с оркестром работает ассистент Кавалер ордена «Курмет» – Руслан Баймурзин.

Хор под руководством заслуженного деятеля Ержана Даутова и хормейстеров Даурена Мусина и Ержан Сансызбаева обещает звучать живо, а хореограф-постановщик Айбар Токтар добавит действию пластической яркости. 

Отдельное внимание отводится визуальному ряду. Заслуженные деятели Казахстана художники Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов создают декорации и костюмы, которые становятся полноправными участники истории. Техническим руководителем проекта выступает Виктор Караре, чья задача – сделать так, чтобы весь спектакль задышал синхронно. 

За кулисами  в данное время кипит работа: примерки, прогоны с оркестром, технические репетиции. Свои партии готовят известные артисты театра. Образ Аппак представят заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, Назым Сагинтай и Улпан Аубакирова.

Низами – заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Рамзат Балакишиев, Талгат Аллабиринов и Саян Исин. Дангаза исполнят Талгат Галеев, Расул Жармагамбетов и Динмухамед Кошкинбаев.

В роли Дары Музаффара ад-Дина – Саргис Бажбеук-Меликян и заслуженный деятель Казахстана Евгений Чайников.

Мехрибан – заслуженный деятель Казахстана Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова и Гульжанат Сапакова.

В роли Шарафа – заслуженные деятели Казахстана Талгат Мусабаев и Жанат Шыбыкбаев. И это далеко не все.

Постановка получилась объемная (в ней 9 картин!) и одна из самых сложных в репертуаре театра, чего, впрочем, не заметит зритель, так как будет увлечен захватывающим действием.

#театр #опера #премьера #Астана Опера #«Аппак – дочь Кыпчакская»

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Судьбоносное решение
Бизнес делает ставку на опыт
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
От E-Museum до «Халық әуені»
Школа Абая – территория смыслов
Инструмент структурного преобразования экономики
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Гуманистическое измерение права
Женщины-лидеры готовятся к выборам
От общей истории – к общему будущему
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
В центре реформ – человек
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

В акции «Ночь музеев» приняли участие более 60 тысяч человек
В Астане стартовал республиканский форум «Мәдениет және инн…
Токаев вручил орден Qoja Ahmet Yasaui бывшему гендиректору …
Президент: Принцип «историю творят только сильные и пишут п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]