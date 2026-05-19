Степная муза Низами: премьеру национальной оперы готовят в Астане

Премьера оперы «Аппак – дочь Кыпчакская» пройдет 21 и 22 мая на сцене «Астана Опера». Полотно о войне, мудрости и любви, способной проложить путь к миру, представят в День работников культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, важное культурное событие приурочено к 35-летию Независимости Казахстана, реализуется при поддержке МКИ РК, и обещает стать одной из главных театральных премьер года.

Авторы новой оперы – композиторы Серикжан и Алиби Абдинуровы, либреттист Тлеугазы Бейсембек, режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе, музыкальный руководитель постановки Абзал Мухитдин – выбрали непростой путь. Вместо прямой иллюстрации известной драмы Габита Мусрепова «Аппак – дочь Кыпчакская» они создали многослойное полотно, где развиваются сразу несколько сюжетных линий.

Первая - почти исповедальная: история великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви и его музы, плененной кыпчакской красавицы Аппак. Ее преподносят ему как дорогой подарок правитель Дербента, но дар превращается в судьбу. Вторая линия – эпическая: войны, интриги, предательство, замкнутый круг насилия, где одна война порождает другие.

В оперном прочтении эти линии вовсе не соседствуют, а тонко переплетаются. Личная драма Аппак здесь вырастает в народную трагедию. Именно ее связь с родной степью, память предков и мудрость становятся тем рычагом, который останавливает бесконечную вражду.

Тот, кто ждет от новой оперы парадного портрета персонажей, будет удивлен. Постановочная группа во главе с лауреатом Государственной премии Татарстана режиссером Михаилом Панджавидзе сознательно уходит от шаблонных характеров. Так, Аппак – сложная, объемная героиня, способная вызвать восхищение и одновременно сочувствие.

Для заслуженных деятелей Казахстана братьев Серикжана и Алиби Абдинуровых «Аппак» - первый опыт работы с большой оперной формой, и их ждет главный экзамен: премьера на сцене.

Музыкальным руководителем оперы выступил народный артист Казахстана Абзал Мухитдин, за пультом симфонического оркестра «Астана Опера» – дирижер-постановщик заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров, а также с оркестром работает ассистент Кавалер ордена «Курмет» – Руслан Баймурзин.

Хор под руководством заслуженного деятеля Ержана Даутова и хормейстеров Даурена Мусина и Ержан Сансызбаева обещает звучать живо, а хореограф-постановщик Айбар Токтар добавит действию пластической яркости.

Отдельное внимание отводится визуальному ряду. Заслуженные деятели Казахстана художники Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов создают декорации и костюмы, которые становятся полноправными участники истории. Техническим руководителем проекта выступает Виктор Караре, чья задача – сделать так, чтобы весь спектакль задышал синхронно.

За кулисами в данное время кипит работа: примерки, прогоны с оркестром, технические репетиции. Свои партии готовят известные артисты театра. Образ Аппак представят заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, Назым Сагинтай и Улпан Аубакирова.

Низами – заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Рамзат Балакишиев, Талгат Аллабиринов и Саян Исин. Дангаза исполнят Талгат Галеев, Расул Жармагамбетов и Динмухамед Кошкинбаев.

В роли Дары Музаффара ад-Дина – Саргис Бажбеук-Меликян и заслуженный деятель Казахстана Евгений Чайников.

Мехрибан – заслуженный деятель Казахстана Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова и Гульжанат Сапакова.

В роли Шарафа – заслуженные деятели Казахстана Талгат Мусабаев и Жанат Шыбыкбаев. И это далеко не все.

Постановка получилась объемная (в ней 9 картин!) и одна из самых сложных в репертуаре театра, чего, впрочем, не заметит зритель, так как будет увлечен захватывающим действием.