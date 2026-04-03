Полетели сквозь звезды

Даже спустя столетия народ помнит о скакунах знаковых личностей. Им посвящают пес­ни, стихи и даже поэмы, а их клички давно стали символами стати, смелости, преданности и силы.

Одной из главных характеристик скакуна является его скорость, не случайно в народе говорят: «ер қанаты – ат» – «крылья джигита – конь». А «жүйрік ат» («быстрый конь») входит в семь сокровищ казахов – жеті қазына.

Коню батыра или хана обепечивали должный уход, а вся традиционная конская упряжь – ер-тұрман – для такого скакуна изготавливалась по заказу мастерами – шеберами. Седло (ер), уздечка (жүген), стремена (үзеңгі), подпруга (айыл) и другие принадлежности были не только функ­циональными, но и весьма эстетичными. Их украшали серебром, кожей, кроме того, большое значение уделялось их весу, ведь при долгих переходах и кочевом образе жизни каждый лишний грамм мог сыграть как с конем, так и самим всадником злую шутку. И поэтому ер-тұрман, по обык­новению, была достаточно легкой, удобной и красивой.

Одним из известных скакунов, оставшихся в памяти народа, литературе, истории и фольклоре, является Тайбурыл – верный конь Кобланды-батыра. Согласно эпосу «Қобланды батыр» взять жеребенка от пегой кобылицы Кобланды-батыру посоветовала жена Кортка, предсказав, что он будет ему хорошим другом:

Чалый жеребенок, что сейчас

В утробе пегой кобылицы той,

Будет верным спутником

твоим,

Помни мои слова, – говорит Кортка.

В эпосе образ Тайбурыла занимает немалую часть, что свидетельствует о его роли в «карьере» батыра. Кличка его составляла производное от двух слов: «тай» – это стригунок, «бұрыл» – чалая масть лошади.

Кобланды на Тайбурыла вскочил,

Взял копье наперевес,

На пояс повесил меч.

Бурыла, что, как сокол, крылат,

Направил к горе Караспан.

Быстрее ветра был Тайбурыл, и служил он своему хозяину верой и правдой. Искреннее восхищение этим конем выразилось в народной песне «Тайбұрылдың шабысы ай».

Алпамыс-батыр – личность скорее легендарная, чем историческая, это общий для всех тюркских народов персонаж. Эпос «Алпамыс» есть не только у казахов, но и башкир, узбеков, каракалпаков и т. д. Главный герой эпоса – батыр, олицетворяющий силу, мужество и защищающий свой народ. Верный друг Алпамыса – тулпар Байшұбар – не раз спасает батыра от неминуемой гибели. В Туркестанской области, в частности, при въезде в Шымкент, есть памятник Алпамысу, сидящему на своем любимом скакуне. В столице тоже есть памятник батыру, кроме того, есть школа, жилой комплекс имени Алпамыс-батыра, перед которым также возвышается скульптура батыра на иноходце.

Каракерей Кабанбай – один из легендарных батыров степи, воспетый в эпосах и жырах. Его скакун Қубас был настоящим тулпаром, не раз побеждавшим на скачках – байге. По легенде жеребенка Кабанбаю подарил дядя по маминой линии – нагашы Боранбай.

Көкойнақ – так звали коня Райымбек-батыра, на котором герой воевал против джунгарских захватчиков. Райымбек-батыр был одним из талантливых и сильных полководцев Абылай-хана. Когда ему было семь лет, его дед по маминой линии Канкелды подарил ему стригунка и полный комплект конской амуниции. Имя Райымбек-батыра также увековечено в поэме Мукагали Макатаева «Райымбек, Райымбек», а также его именем названы улицы, школы и даже целый район.

Не менее известен конь одного из лидеров Среднеазиатского восстания 1916 года Амангельды Иманова – Шалқасқа, удивлявший всех своей выносливостью и быстротой.

Ақтабан – скакун еще одного казахского батыра Исатая Тайманова. Белоснежный тулпар был бессменным спутником батыра во всех боях.

На крыльях с небес

На автобане Астана – Кокшетау есть памятник известному тулпару. Это Құлагер – конь акына Ақан сері. Автором монумента, вошедшего в сакральную карту Акмолинской области, стал известный скульптор Султан Иляев.

Кроме того, бегущий конь изображен и на гербе города Кокшетау, и это не случайно. Ведь Ақан сері – уроженец этих мест, а Құлагер был не просто его конем, а стал символом непоколебимого духа, красоты и трагической, но яркой жизни. Как известно, саврасый иноходец был гордостью и отрадой Ақан сері. Но людская зависть отняла у него эту радость: бай Батыраш, чтобы конь не победил на скачках, вероломно убил скакуна.

Судьба Ақан сері трагична, в ней было много потерь, и поэтому, лишившись верного друга, акын был раздавлен, как сказали бы сейчас, впал в депрессию. Песню «Маңмаңгер» Ақан сері посвятил своему скакуну. Песня, пронизанная тоской и болью, популярна до сих пор. Иноходцу по кличке Құлагер также свою знаковую одноименную поэму посвятил Ильяс Жансугуров. В образе скакуна автор мастерс­ки показал трагедию таланта, столкнувшегося с завистью и злостью. Құлагер в его поэме – символ красоты и духовной чис­тоты, разрушенный подлостью и жестокостью. Поэму «Құлагер» называют вершиной творчества писателя и поэта.

Нарқызыл – тулпар хана Абылая, которого по легенде ему подарил Богенбай-батыр, когда будущему правителю было 15 лет. Нарқызыл служил свое­му хозяину верой и правдой много лет, вместе прошли непростые годы во время войн с джунгарами.

Ақтангер – еще один конь, который тоже вошел в историю. Иноходец из тысячи других был выбран для Кенесары-хана. Согласно поверью, хан Кене был крупного телосложения, и подобрать под стать ему коня было делом непростым. Ақтангер был с ним рядом до самого конца, как и следует настоящему тулпару, которого выбрал в друзья истинный батыр.

В культовом фильме «Қыз Жібек», вошедшем в золотую коллекцию «Казахфильма», есть сцена с тулпаром Толегена. Ақбозат возвращается в аул один, без хозяина. И все сразу понимают – случилась беда. Қыз Жібек, словно чувствуя плохое, спрашивает его: «Ақбозат, иең қайда?» – «Где твой хозяин, Акбозат?» И глядя на взволнованное поведение лошади, понимает: стряслась беда. Так животное без единого слова принесло горькую весть людям, своим возвращением сообщив, что его хозяин погиб от вероломного коварства Бекежана...

В этом материале мы рассказали только о наиболее известных в народе скакунах, которые принадлежали знаковым фигурам в исторической летописи казахского народа.