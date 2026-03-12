Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей

Айман Аманжолова
корреспондент

Самый богатый американский режиссер владеет состоянием в $7,1 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг возглавил список самых богатых знаменитостей по итогам 2025 года.

По данным издания Forbes, его состояние оценивается в $7,1 млрд. Журнал уточнил, что кинорежиссер до сих пор получает долю от каждого проданного билета в тематические парки Universal благодаря своим блокбастерам, в том числе «Челюсти», «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс».

Кроме того, в мае Спилберг представит новый научно-фантастический триллер «День раскрытия».

 

#США #кино #богатство #знаменитость #Спилберг

