Стоимость билетов на последний турнир Надаля «улетела в космос»

Теннис
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Цена самого дорогого квитка достигает € 34 500 

Фото: Instagram.com/rafaelnadal

Победитель 22-х турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль завершит свою профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса, матчи которого пройдут в испанской Малаге с 19 по 24 ноября 2024 года.

Как сообщает спортивное издание Mundo Deportivo, последний турнир с участием легендарного испанца вызвал небывалый ажиотаж во всем теннисном мире. На официальном сайте Кубка Дэвиса все билеты на матчи сборных Испании и Нидерландов распроданы, однако у перекупщиков заветный квиток можно приобрести от € 1500 до € 34 500. 

«Я очень рад, что моим последним турниром будет финал Кубка Дэвиса, где я смогу представлять свою страну. Мне кажется, в каком-то смысле замкнётся круг, поскольку одной из моих первых удач в профессиональном теннисе был финал Кубка Дэвиса в Севилье в 2004-м», – сказал Надаль в видеообращении на своей странице в Instagram.

Главные соперники Рафаэля в карьере - швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович уже подтвердили свой предстоящий приезд на последний турнир испанского теннисиста.

Напомним, на прошлой неделе 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил о завершении спортивной карьеры после матчей Кубка Дэвиса. 

 

#теннис #билеты #Надаль #карьера

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