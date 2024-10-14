Стоимость билетов на последний турнир Надаля «улетела в космос»

Фото: Instagram.com/rafaelnadal

Победитель 22-х турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль завершит свою профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса, матчи которого пройдут в испанской Малаге с 19 по 24 ноября 2024 года.

Как сообщает спортивное издание Mundo Deportivo, последний турнир с участием легендарного испанца вызвал небывалый ажиотаж во всем теннисном мире. На официальном сайте Кубка Дэвиса все билеты на матчи сборных Испании и Нидерландов распроданы, однако у перекупщиков заветный квиток можно приобрести от € 1500 до € 34 500.

«Я очень рад, что моим последним турниром будет финал Кубка Дэвиса, где я смогу представлять свою страну. Мне кажется, в каком-то смысле замкнётся круг, поскольку одной из моих первых удач в профессиональном теннисе был финал Кубка Дэвиса в Севилье в 2004-м», – сказал Надаль в видеообращении на своей странице в Instagram.

Главные соперники Рафаэля в карьере - швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович уже подтвердили свой предстоящий приезд на последний турнир испанского теннисиста.

Напомним, на прошлой неделе 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль объявил о завершении спортивной карьеры после матчей Кубка Дэвиса.